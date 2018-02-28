Обвинила в похищении ребенка для продажи на органы: Данилко рассказал, почему долгие годы не общается с сестрой

По его словам, Галина нигде не работает и сложно строит отношения с людьми.

Народный артист Украины Андрей Данилко признался, что его задержала милиция после написания заявления его сестрой Галиной.

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Об этом он рассказал в интервью программе "БАЦМАН" на канале "112 Украина". "Как-то Ефим Шифрин сказал мне, что не может представить, как можно не общаться с сестрой. Я ему ответил: "На вас, наверное, не писали заявление в милицию", – поделился воспоминаниями Данилко.

По его словам, Галина нигде не работает и сложно строит отношения с людьми.

"У сестры однажды произошел заскок. У моего племянника Вани возникла проблема со здоровьем. Я тогда его отправил на обследование в больницу, но не сказал сестре в какую. И вот я на студии. Звонок. Милиция. Меня арестовывают. Говорят: "Нам поступило заявление от сестры, что вы украли ребенка, чтобы продать его на органы", – рассказал артист.

После этого Данилко закончил отношения с сестрой, но продолжает общаться с племянником и купил для него квартиру.

Андрей Данилко родился 2 октября 1973 года в Полтаве. Его сестра Галина Гришко родилась в 1963 году.

Данилко обрел широкую известность в образе проводницы Верки Сердючки. Впервые он продемонстрировал номер в этой роли 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве.