Ученые проанализировали мельчайшие детали мазков и цветов и обнаружили, что оба эти компонента имеют сильное сходство со "скрытой турбулентностью" газов в атмосфере.

Новый детальный анализ знаменитой картины "Звездная ночь", кисти Винсента Ван Гога, показывает поразительное сходство со "скрытой турбулентностью" в атмосфере Земли. Это значит, что у культового художника было детальное понимание природных процессов.

Новые исследования показывают, что "Звездной ночи" есть больше, чем кажется на первый взгляд. Ее турбулентное, закрученное небо имеет много общих черт с невидимыми процессами динамики жидкостей, которые происходят в реальной атмосфере. Об этом говорит анализ мазков и цветов на картине, пишет Livescience.

В новом исследовании, ученые проанализировали мельчайшие детали мазков и цветов и обнаружили, что оба эти компонента имеют сильное сходство со "скрытой турбулентностью" газов в атмосфере.

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"Она раскрывает глубокое и интуитивное понимание природных явлений", - прокомментировал соавтор исследования Юнсян Хуан, эксперт по гидродинамике и океанограф из Университета Сямыня в Китае. "Точное представление турбулентности Ван Гогом может быть получено из изучения движения облаков и атмосферы или из врожденного чувства того, как запечатлеть динамику неба", - допустил ученый.

Исследователи внимательно проанализировали 14 "вихрей" на небе картины. Эти формы следовали закономерностям, предсказанным законом Колмогорова - физическим правилом, описывающим, как атмосферный газ движется в разных масштабах в зависимости от инерционной энергии. На картине эта инерционная энергия представлена ​​интенсивностью желтых тонов на картине, отметили исследователи.

Когда исследователи более внимательно изучили вихри, они также обнаружили, что интервал и вес отдельных мазков кисти показали соответствие с масштабированием Бэтчелора, которое описывает, насколько малыми могут быть вихри и капли, прежде чем они рассеются в турбулентной жидкости.

Но дело в том, что Колмогоров и Бэтчелор разработали свои законы через много лет после смерти художника. Таким образом, понятно, что Ван Гог не мог использовать знания о динамике жидкостей, а, скорее всего, черпал вдохновение из общих наблюдений за небом.

Картина "Звездная ночь" показывает процессы, которые происходят в естественном мире, заключили исследователи.

Картина Ван Гога "Звездная ночь"

Ван Гог создал эту картину в июне 1889 года, когда жил в приюте на юге Франции, чтобы реадилитироваться после психического расстройства, в результате которого он отрезал себе ухо.

Шедевр, написанный маслом на холсте, показывает вид на закручивающееся небо из окна комнаты художника с воображаемой деревней, добавленной на переднем плане, и славится своими подробными мазками и использованием ярких оттенков.

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