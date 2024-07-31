Исследователи не смогли найти никаких мутаций в ДНК исследованных животных.

Микроскопические черви, которые живут в высокорадиоактивной среде Чернобыльской зоны отчуждения, кажется, совершенно не страдают от радиационного поражения. Об этом сообщает научный вестник Science Alert.

Нематоды, собранные в этом районе, не показали никаких признаков повреждения своих геномов, вопреки тому, что можно ожидать от организмов, живущих в таком опасном месте. Открытие, опубликованное в начале этого года, не свидетельствует о том, что Зона ЧАЭС является безопасным местом, говорят исследователи. Просто черви устойчивы и способны адаптироваться к условиям, которые могут быть негостеприимными для других видов.

По словам группы биологов под руководством Софии Тинтори из Нью-Йоркского университета, это может предложить некоторое понимание механизмов восстановления ДНК, которые однажды можно будет адаптировать для использования в медицине.

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"Чернобыль был трагедией непостижимого масштаба, но мы все еще не имеем полного представления о последствиях катастрофы для местного населения", - говорит Тинтори.

Один из способов понять этот вопрос - взглянуть на нематод - микроскопических круглых червей, которые живут в различных средах обитания (включая тела других организмов). Нематоды могут быть чрезвычайно выносливыми; было несколько случаев повторного пробуждения нематод после тысячелетий замерзания в вечной мерзлоте.

Они имеют простой геном и живут недолго, что означает, что несколько поколений можно изучить за короткий промежуток времени. Это делает их отличными модельными организмами для изучения ряда вещей, от биологического развития до восстановления ДНК и реакции на токсины. Вот почему Тинтори и ее коллеги отправились на раскопки в Чернобыль, чтобы найти нематоды вида Oschieus tipulae, которые обычно обитают в почве.

Они собрали сотни нематод из гнилых фруктов, листьев и почвы в Зоне ЧАЭС, используя счетчики Гейгера для измерения радиации окружающей среды и надев защитные костюмы от радиоактивной пыли. Исследователи культивировали почти 300 собранных червей в лаборатории и отобрали 15 образцов для секвенирования генома.

Затем эти секвенированные геномы сравнивали с секвенированными геномами пяти образцов червей из других частей мира - Филиппин, Германии, Соединенных Штатов, Маврикия и Австралии.

Черви с ЧАЭС в основном были более генетически похожи друг на друга, чем на червей-иностранцев, причем генетическое расстояние соответствовало географическому расстоянию для всей выборки из 20 штаммов. Но признаков повреждения ДНК радиационной средой не было.

Команда тщательно проанализировала геном червей и не обнаружила никаких доказательств масштабных хромосомных перестроек, ожидаемых от мутагенной среды. Они также не обнаружили корреляции между скоростью мутации червей и силой окружающего излучения в месте, откуда происходит каждый червь.

Команда могла лишь сделать вывод, что нет доказательств какого-либо генетического влияния среды ЧАЭС на геномы червей. Это может помочь исследователям попытаться выяснить, почему некоторые люди более восприимчивы к раку, чем другие.

Другие научные открытия

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