Ученые описали эпизод уникальной подводной вулканической активности после столкновения двух континентов.

Новые исследования ученых раскрыли, что сложная жизнь на Земле началась примерно на 1,5 миллиарда лет раньше, чем предполагалось. Как сообщает Sky News, эта исследовательская работа проведена группой ученых из Кардиффского университета (Великобритания). Она обнаружила "гораздо более ранний эпизод" биологической эволюции - 2,1 миллиарда лет назад.

"Согласно новому исследованию, сложная жизнь на Земле началась примерно на 1,5 миллиарда лет раньше, чем считалось", - сказано в публикации.

Ученые в целом придерживались мнения, что животные впервые появились на Земле 635 миллионов лет назад, но последнее исследование выявило признаки гораздо более ранней экосистемы.

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"Экосистема была обнаружена в бассейне Франсвилла недалеко от Габона. Исследование раскрывает экологические свидетельства самых первых экспериментов в области эволюции. ... В нем описывается эпизод уникальной подводной вулканической активности после столкновения двух континентов", - пишет издание.

Как отмечается, ученые широко обсуждали обоснованность крупных окаменелостей макроорганизмов, датируемых 2,1 миллиардами лет.

"Мы уже знаем, что увеличение концентрации фосфора в морской воде и кислорода в морской воде связано с эпизодом биологической эволюции около 635 миллионов лет назад", - сказал представитель университета доктор Эрнест Чи Фру.

Исследовательская группа обнаружила изменения окружающей среды, которые могли спровоцировать их эволюцию. Но, по словам исследователей, эти формы жизни не заняли глобального положения в это время. Это было связано с ограниченным характером водной массы и агрессивными условиями, которые существовали миллиарды лет спустя. Исследователи считают, что это свидетельствует о возможной двухэтапной эволюции сложной жизни Земли.

"Хотя первая попытка не смогла распространиться, вторая пошла дальше и создала биоразнообразие животных, которое мы видим на Земле сегодня", - добавил доктор Чи Фру.

Последние научные исследования

Напомним, в Перу сняли на видео племя Mashco Piro, которое отказывается от контактов с миром. Его считают одним из крупнейших народов, которые до сих пор отказываются от контактов с остальным человечеством.

На кадрах видно, как несколько десятков человек вышли на берег реки в перуанской Амазонии всего в нескольких милях от ряда лесозаготовительных концессий. По словам активистов, это ярко иллюстрирует срочную необходимость отозвать все лицензии на лесозаготовку в этом районе и признать, что территория принадлежит народу Mashco Piro.

Было зафиксировано несколько случаев, когда совокупно более полусотни представителей племени Mashco Piro выходили из джунглей и появились вблизи поселков контактных племен на юге Перу. Представители этих контактных племен передали послание от Mashco Piro: они гневно осуждали присутствие лесорубов на их земле.

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