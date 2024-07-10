Comptonatus chasei бродил по острову Уайт 125 миллионов лет назад и является наиболее полной окаменелостью динозавра, найденной в Великобритании.

Обнаружен новый вид крупных травоядных динозавров, которые бродили по острову Уайт около 125 миллионов лет назад.

По словам исследователей, этот экземпляр, содержащий в общей сложности 149 костей, является самым полным динозавром, обнаруженным в Великобритании за столетие, пишет The Guardian.

Comptonatus Chasei назван в честь покойного охотника за ископаемыми Ника Чейза и места, где он был найден, - скал залива Комптон. Он весил столько же, сколько африканский слон, и принадлежал к группе травоядных динозавров, известных как игуанодонты, громоздких существ, которых палеонтологи часто называют "коровами мелового периода [145–66 миллионов лет назад]".

Видео дня

"Это действительно замечательная находка", - сказал доктор Джереми Локвуд, бывший терапевт и научный сотрудник Музея естественной истории, который помогал в раскопках динозавра и потратил годы на изучение костей скелета.

По его словам, это помогает больше узнать о различных типах динозавров, которые жили в Англии в раннем меловом периоде. Это дополняет недавние исследования, которые показывают, что Уэссекс был одной из самых разнообразных экосистем в мире.

"Это животное весило бы около тонны (1000 кг) и было размером с крупного самца американского бизона. Свидетельства окаменелостей, найденных поблизости, показывают, что это, вероятно, было пастушеское животное, поэтому, возможно, большие стада этих тяжелых динозавров могли греметь вокруг, если их напугали хищники в поймах рек более 120 миллионов лет назад", - заявил он.

Для исследования, опубликованного в Журнале систематической палеонтологии, ученые проанализировали каждую часть окаменелости, включая череп, зубы, позвоночник и кости ног, а также лобковую бедренную кость "размером с обеденную тарелку".

Локвуд сказал, что неясно, почему бедренная кость, найденная у основания живота, такая большая, но добавил: "Она [кость], вероятно, предназначалась для прикрепления мышц, что может означать, что ее способ передвижения был немного другим, или оно могло быть направлено на более эффективную поддержку содержимого желудка или даже на то, как животное дышало, но все эти теории в некоторой степени спекулятивны".

Когда был обнаружен Comptonatus, считалось, что этот экземпляр принадлежал другому типу динозавров под названием Mantellisaurus, трехпалым травоядным, жившим в Британии более 120 миллионов лет назад.

Но Локвуд сказал, что Comptonatus отличался от Mantellisaurus "уникальными особенностями черепа, зубов и других частей тела".

Он заявил: "Его нижняя челюсть имеет прямой нижний край, тогда как у большинства игуанодонтов челюсть изогнута вниз".

Доктор Сюзанна Мейдмент, старший научный сотрудник и палеонтолог Музея естественной истории, сказала, что Comptonatus продемонстрировал быстрые темпы эволюции игуандонтовых динозавров в тот период времени.

По ее словам, эта работа может помочь исследователям понять, как экосистемы восстановились после вымирания в конце юрского периода (200-149 миллионов лет назад).

Comptonatus был обнаружен в 2013 году Чейзом, который умер от рака незадолго до пандемии Covid-19. На подготовку образца для анализа Локвудом и его коллегами ушло несколько лет.

Локвуд сказал: "У Ника был феноменальный талант находить кости динозавров. Он собирал окаменелости ежедневно в любую погоду и дарил их музеям. Я надеялся, что мы проведем вместе наше безумие, собирая вещи, поскольку мы были одного возраста, но, к сожалению, этого не произошло. Несмотря на множество замечательных открытий, сделанных им за эти годы, в том числе самый полный череп игуанодона, когда-либо найденный в Великобритании, это первый динозавр, названный в его честь. Это вызывает у меня смесь волнения от того, что я смог иметь дело с таким редким экземпляром, и чувство облегчения".

За последние пять лет были названы восемь вымерших видов с острова Уайт, что, по словам Локвуда, показало, что остров Уайт и близлежащие районы, возможно, когда-то имели одну из самых разнообразных экосистем в мире.

Образец Comptonatus теперь является частью коллекции музея Острова динозавров в Сэндауне на острове Уайт.

Доктор Мартин Мунт, куратор музея, сказал: "Большинство наиболее важных находок Ника остались на острове – это прочное наследие. Мы можем рассчитывать на то, что на скалах и в коллекциях острова будет обнаружено еще много новых типов доисторических существ".

Новости о динозаврах

В Австралии палеонтологи нашли новый вид птерозавра. Окаменелые останки летающей рептили были обнаружены в 2021 году куратором музея Кронозавра Корнера в Ричмонде Кевином Петерсеном. Теперь же ученые идентифицировали окаменелые кости.

Останки были классифицированы как Haliskia peterseni, новый род и вид ангангерианских птерозавров.

Вас также могут заинтересовать новости: