Это уже десятая миссия SpaceX Starlink в этом году.

Американская компания SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с очередной партией из 60 спутников Starlink.

Через 8 минут после старта ракета-носитель Falcon 9, которая используется для запусков уже в девятый раз успешно приземлилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

"Подтверждено развертывание 60 спутников Starlink, завершена десятая миссия Starlink в этом году", - сообщили в SpaceX, передает ТСН.

Что такое Starlink

Starlink - проект компании по созданию системы околоземных спутников для обеспечения жителей Земли высокоскоростным интернетом. К середине 2020-х годов SpaceX планирует запустить около 12 тыс. спутников.

Первые старты прошли в мае и ноябре 2019 года. С тех пор это уже 26 миссия Starlink. Сейчас компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В феврале SpaceX открыла предзаказ на свой интернет-сервис Starlink во всем мире.

