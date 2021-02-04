Примерно через 1 час 5 минут после запуска ракета должна вывести спутники на орбиту.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Читайте такжеSpaceX успешно запустила ракету с рекордным числом спутников (видео)Трансляция запуска проходила в Twitter SpaceX.

Запуск прошел в 01:19 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Примерно через 1 час 5 минут после запуска ракета должна вывести спутники на орбиту.

Запуск спутников Starlink Это 18-й запуск на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года. Предыдущая партия из 60 спутников была запущена 20 января. Сейчас орбитальная группировка SpaceX состоит из 1023 космических аппаратов. В планах компании — развернуть группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а затем увеличит ее до 30 тыс.) и обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/bJFjLCzWdKhttps://t.co/Ln95rEesbW — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

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Автор: УНИАН