Запуск прошел в 01:19 по времени Восточного побережья США \ фото REUTERS

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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Запуск прошел в 01:19 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Примерно через 1 час 5 минут после запуска ракета должна вывести спутники на орбиту.

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Автор: УНИАН