Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников, который был запланирован на воскресенье, 7 февраля.
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«Попытка запуска Starlink с LC-39A в эти выходные отменена для дополнительных проверок перед полетом», - отмечается в сообщении.
Известно, что следующий запуск группы интернет-спутников с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции космических сил США на мысе Канаверал во Флориде запланирован в конце следующей недели.
В случае успеха, это будет 19-й запуск на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.
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