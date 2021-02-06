В компании решили провести дополнительные проверки перед полетом.

Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников, который был запланирован на воскресенье, 7 февраля.

Читайте такжеSpaceX осуществила запуск корабля для межпланетных путешествий: он разбился при посадке (видео)Об этом компания сообщила в Twitter.

«Попытка запуска Starlink с LC-39A в эти выходные отменена для дополнительных проверок перед полетом», - отмечается в сообщении.

Известно, что следующий запуск группы интернет-спутников с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции космических сил США на мысе Канаверал во Флориде запланирован в конце следующей недели.

В случае успеха, это будет 19-й запуск на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

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Автор: УНИАН