Данные с телескопа рассказали, как ведет себя темная материя в столкнувшихся галактиках, а также позволили открыть новую планету с атмосферой из углерода.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, который запустило NASA, получил изображения галактик из скопления Шар. Из них исследователи картографировали содержание скоплений галактик, которые сталкиваются. Об этом говорится в сообщении NASA.

Ученые отметили, что предыдущие исследования скопления Пуля с помощью других телескопов опирались на значительно меньшее количество данных. А изображения Вебба, по утверждению NASA, значительно улучшают то, что мы можно измерить в скоплении. В частности, точно определить положение невидимых частиц, известных как темная материя. Эти новые измерения значительно уточнили знания о распределении массы в скоплении Шар.

В статье объяснили, что галактики состоят из звезд, газа, пыли и темной материи, которые связаны между собой гравитацией. А скопление Шар состоит из двух очень массивных скоплений галактик, которые сами связаны гравитацией. При этом команда ученых обнаружила, что скопление образовалось в результате нескольких столкновений галактик миллиарды лет назад.

Также телескоп Вебба сделал еще одно выдающееся открытие. Как пишет издание arXiv, проанализировав данные, полученные с экзопланеты, вращающейся вокруг звезды-пульсара, ученые обнаружили, что атмосфера этой планеты почти полностью состоит из чистого углерода.

Пульсар PSR J2322-2650 ученые называют "черной вдовой", ведь он крадет энергию из соседней звезды. Эта звезда в конце концов превратилась в планету, похожую на газовый гигант Юпитер в нашей Солнечной системе. Ученые считают, что эта планета состоит преимущественно из гелия, однако ее атмосфера оказалась уникальной. Спектрография показала, что атмосфера этой планеты образовалась из элементарного углерода.

Это впервые ученые обнаружили в космосе такое количество углерода, ведь обычно он находится в хвостах комет, в пламени или на Земле. Как углерод мог сохраниться вокруг планеты, остается загадкой

Чтобы доказать, насколько странная атмосфера этой планеты, исследователи рассчитали соотношение между углеродом и кислородом, а также углеродом и азотом. Соотношение C/O было более 100, тогда как соотношение C/N было более 10 000. Для сравнения, Земля имеет соотношение C/O 0,01 и соотношение C/N 40. Очевидно, что на этой планете много углерода.

Напомним, что недавно ученые заявили о найденных признаках возникновения жизни на экзопланете из системы звезды Trappist-1. Там, по их мнению, может быть жидкая вода и атмосфера, богатая различными газами. В том числе, там может быть много азота. При этом ученые нуждаются в дополнительных данных, чтобы ответить на вопрос - образовала ли вода там океан на поверхности всей планеты, или же существует огромные ледяные пространства.

