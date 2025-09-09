Далекая от Солнечной системы планета показала признаки возникновения жизни, - исследование

Планеты в системе звезды Trappist-1 изучают с помощью самого мощного телескопа в мире.

Ученые видят некоторые условия для возникновения жизни на экзопланете Trappist-1e, которая находятся за пределами нашей солнечной системы на расстоянии 40 световых лет от Земли. Об этом говорится в статье Financial Times.

Свои выводы ученые изложили в исследовании, опубликованном в журнале Astrophysical Journal Letters. Там отмечается, что планета Trappist-1e по размерам похожа на Землю. Изучив данные крупнейшего космического телескопа James Webb, который был запущен в 2021 году, ученые заявили, что на Trappist-1e может быть жидкая вода и атмосфера, богатая газами. В частности, атмосфера может содержать азот, которого в земном воздухе более трех четвертей.

Исследователя говорят, что в такой атмосфере на поверхности планеты может быть океан или глобальное ледяное пространство. Но они не исключают, что Trappist-1e может быть и "голой скалой без атмосферы". Ученые надеются, что точнее можно будет сказать после получения дополнительных данных с телескопа.

"Открытие тысяч экзопланет расширило поиски пригодных для жизни миров. Некоторые планеты, такие как Юпитер и Сатурн, являются "газовыми гигантами" без скалистой поверхности или атмосферы, что делает их непригодными для земных форм жизни, основанных на углероде", - говорится в статье Financial Times.

В частности, в апреле прошлого года ученые заявили, что обнаружили молекулы, указывающие на возможную активность живых организмов в атмосфере планеты K2-18b, находящейся на расстоянии 124 световых лет от Земли. K2-18b - это так называемый гицеанский мир: планета покрыта жидкой водой, имеет богатую водородом атмосферу и температуру, которая в теории может быть пригодной для жизни.

Если будет установлено, что какая-то из этих планет пригодна для жизни, следующим этапом будет поиск в атмосфере химических веществ, указывающих на наличие жизни. Конечно, на такие планеты человечество не может отправить аппаратуру, поэтому возможно будет только приписать химические признаки группе планет, а не с высокой уверенностью утверждать о наличии жизни на каждой отдельной из них.

Несколько лет назад телескоп James Webb открыл звезду TRAPPIST-1 и семь планет, вращающихся вокруг нее. Три (по другим данным - четыре) планеты вращаются в зоне, которая теоретически могла бы способствовать возникновению жизни. Однако для этого, важно, чтобы планета имела стабильную атмосферу. Считается, что такую атмосферу могут иметь планеты TRAPPIST-1e, f, g и h.

Напомним, что недавно ученые расшифровали химический состав почвы с астероида Бенну, который доставил на Землю космический аппарат NASA. Они говорят, что этот материал старше Солнца и мог сформироваться из ранних частиц планеты Сатурн.

