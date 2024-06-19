Ученые предполагают, что событие произойдет уже до сентября текущего года.

Скоро произойдет редкий взрыв в небе - событие, которое случается раз в жизни и наблюдать за которым можно будет невооруженным глазом.

Как сообщает Science Alert, в созвездии Северной Короны, на расстоянии более 2500 световых лет, скрывается звезда под названием T Coronae Borealis. Она готовится к взрыву, который временно заставит звезду стать одним из самых ярких объектов в ночи.

Астрономы с нетерпением ждут взрыва этой звезды не только потому, что это будет потрясающе, но и из-за огромного количества данных, которые можно будет собрать для изучения.

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Как сообщается, T Coronae Borealis (сокращенно T CrB) взрывается раз в 80 лет в течение минимум восьми столетий. Последний раз подобное событие происходило в 1946 году.

Важно не путать катастрофический взрыв сверхновой, когда звезда практически полностью уничтожается, и взрыв этой классической новой. Ученые пояснили, что это двойная звездная система, содержащая остатки коллапсирующего ядра звезды, похожей на Солнце, называемой белым карликом, и пухлого красного гиганта-компаньона.

Белые карлики очень маленькие и очень плотные, размером между Землей и Луной, а их масса равна массе 1,4 Солнца. Это означает, что они обладают довольно сильной гравитацией; и если у них есть двойной компаньон на достаточно близкой орбите, они имеют тенденцию откачивать материал, преимущественно водород.

Со временем этот водород накапливается на поверхности белого карлика, сжимаясь под действием гравитационного притяжения. В конце концов, давление и тепло нижнего слоя водорода становятся настолько сильными, что все это воспламеняется в результате безудержного термоядерного взрыва, который впечатляюще яростно выбрасывает избыток водорода в космос.

За последнее десятилетие астрономы наблюдали, как двойная система демонстрирует поведение, подобное тому, которое было перед взрывом 1946 года; в частности, падение яркости, которое предвещает близкое приближение извержения. Анализ показывает, что это может произойти очень скоро - уже до сентября 2024 года.

Ожидается, что взрыв станет видимым невооруженным глазом, а затем постепенно исчезнет в течение недели.

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