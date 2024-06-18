Двойная система черных дыр резко вспыхнула, когда одна из них прорезала аккреционный диск другой, на короткий момент создав двойной квазар.

С помощью космического корабля NASA TESS астрономы нашли двойную сверхмассивную систему черных дыр после того, как меньшая из пары выпустила свою струю квазара. Результаты соответствующего исследования The Astrophysical Journal публикует Space.com.

Отмечается, что двойная система черных дыр в активной галактике на расстоянии около 4 миллиардов световых лет от нас резко вспыхнула, когда одна из них прорезала аккреционный диск другой, на короткий момент создав двойной квазар.

"Галактика OJ 287, расположенная на расстоянии около 4 миллиардов световых лет от нас, является одним из ближайших примеров блазара. На самом деле она достаточно яркая, чтобы ее можно было увидеть большими любительскими телескопами, и существуют наблюдения за OJ 287, датированные концом 1800-х годов. Подобные наблюдения показывают, что каждые 12 лет OJ 287, кажется, становится ярче", - пишет издание. Видео дня

Так, в 2014 г. к.т.н. студент Паули Пихайоки из Университета Турку в Финляндии предположил, что это освещение вызвано наличием второй, менее массивной черной дыры, которая вращается и взаимодействует с основной черной дырой. Если это так, орбита второй черной дыры вокруг первичной будет удлиненной, то есть она будет приближаться к первичной только каждые 12 лет. Кроме общего осветления системы, Пихайоки рассуждал, что это взаимодействие также должно привести к краже меньшей черной дырой некоторого вещества из большого аккреционного диска материала вокруг первичной черной дыры и созданию собственной, меньшей квазарской струи в течение короткого времени.

"Слияние между сверхмассивными черными дырами является важным вторичным фактором их огромного роста, и когда они вращаются по спирали друг к другу в процессе слияния, они выпускают гравитационные волны. Хотя частота этих гравитационных волн слишком низкая, ... LISA (Лазерная интерферометрическая космическая антенна) сможет обнаружить их слияние, когда они объединяются в крупные космические катастрофы", - резюмирует издание.

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В начале июня США запустили космический корабль нового поколения. CST-100 Starliner отправился к Международной космической станции.

Корабль запустили со стартовой площадки на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V. Это довольно старая, впрочем надежная ракета. Сам CST-100 совершил до этого два беспилотных тестовых запуска.

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