По словам исследователей, ученых ждет еще много открытий относительно древних городов Тихого океана.

Исследователи обнаружили, что первые города в Тихом океане были основаны гораздо раньше, чем считалось. Такое исследование провели ученые из Австралийского национального университета. Они использовали воздушное лазерное сканирование для картографирования археологических памятников на острове Тонгатапу, который находится в стране Тонга. Об этом пишет The Independent.

Как оказалось, урбанизация в Тихом океане была местным нововведением, развившимся до западного влияния.

"Земляные сооружения строились в Тонгатапу около 300 годов нашей эры. Это на 700 лет раньше, чем считалось ранее. По мере роста поселений им приходилось придумывать новые способы поддержания растущего населения. Такая ситуация - то, что мы называем урбанизацией с низкой плотностью населения - повлекла за собой огромные социальные и экономические изменения. Люди больше взаимодействуют и выполняют различные виды работ", - отметил в своем заявлении соавтор исследования Филипп Партон.

Видео дня

Отмечается, что изучать урбанизацию в Тихоокеанском регионе было сложно из-за проблем со сбором информации, однако сочетая высокотехнологичное картографирование и археологические исследования, исследователям удалось преодолеть такие препятствия.

"Мы видим признаки того, что влияние Тонгатапа распространялось на юго-запад Тихого океана между 13-м и 19-м веками. Когда люди думают о ранних городах, они обычно представляют себе традиционные старые европейские города с компактной застройкой и ветреными мощеными улицами. Это совсем другой тип города", - объяснил Партон.

По мнению исследователей, упадок такой урбанизации с низкой плотностью населения в Тонга произошел из-за того, что пришли европейцы.

"Она пришла в упадок не потому, что система была несовершенной; это больше связано с приездом европейцев и принесенными ими болезнями. Это только начало с точки зрения ранних тихоокеанских поселений. Вероятно, еще многое предстоит открыть", - заверил соавтор исследования.

Другие новости на научную тематику

Как писал УНИАН, исследователи обнаружили, что лучшими друзьями человека до появления собак были лисы. Так, ученые обнаружили кости вымершей лисы и нашли доказательства того, что животное имело "сильную связь" с людьми.

Также исследователи нашли на дне озера пароход, который затонул почти 140 лет назад в озере Мичиган. Как стало известно, судно длиной более 41 метра затонуло в июле 1886 года после того, как столкнулось с другим кораблем. Несмотря на то, что в той аварии никто не погиб, сам пароход считали "потерянным".

Вас также могут заинтересовать новости: