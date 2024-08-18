Океаны стали помойкой человечества, отчего страдают морские обитатели.

Антропогенное загрязнение океана проявляется по-разному. Одним из самых необычных последствий стало появление "кокаиновых акул", что уже некоторое время серьезно беспокоит экологов.

Проблема остро стоит возле побережья обеих Америк, где пролегают крупные морские маршруты наркотрафика. Порой пачки с кокаином находят на пляжах, значит, есть вероятность, что некоторые пачки могли повредиться и загрязнить своим содержимым воду.

Группа бразильских биологов впервые выявила высокие концентрации кокаина и его составляющих (в частности бензоилэкгонина) в организмах диких бразильских длиннорылых акул Rhizoprionodon lalandii. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of The Total Environment.

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Изучению подвергли 13 акул, пойманных недалеко от Рио-де-Жанейро. Ученые провели тщательный химический анализ тканей, который подтвердил наличие кокаина и его элементов в печени и мышцах всех акул, кроме одной. Максимальное значение кокаина составило 10,75 микрограмма на килограмм веса акулы.

Как отмечают ученые, наркотики несут разрушительный эффект для здоровья акул, многие виды которых находятся под угрозой исчезновения. Присутствие кокаина в организме акул говорит о том, что другие морские обитатели тоже, вероятно, подвержены этому негативному влиянию.

При этому "зараженные" кокаином рыбы могут представлять опасность для людей, которые употребляют их в пищу.

Другие новости в сфере экологии

Как писал УНИАН, Большой Барьерный риф, крупнейшая живая экосистема на Земле, сталкивается с серьезной угрозой – температура океана достигла самых высоких значений за последние 400 лет. Если глобальное потепление не остановить, это природное чудо может не сохраниться для будущих поколений.

Также мы рассказывали, что критически важная система течений Атлантического океана, влияющая на погоду во всем мире, может разрушиться уже в 2030-х годах. По мнению ученых, это приведет к катастрофе планетарного масштаба и критически изменит погоду и климат в мире.

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