На распад империи могло значительно повлиять изменение климата, говорят ученые.

Исследователи обнаружили в Исландии геологические доказательства, подтверждающие, что климатический кризис стал ключевым фактором окончательного упадка Римской империи. Об этом пишет Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Geology.

Отмечается, что в шестом веке нашей эры три мощных извержения вулканов вызвали климатический кризис, который известен как Позднеантический малый ледниковый период. Пепел заблокировал солнечный свет на 200-300 лет, в результате чего глобальная температура упала и обострила проблемы, с которыми уже столкнулась Римская империя, которая пришла в упадок.

В ходе исследования ученые из Королевского университета в Канаде проанализировали необычные горные породы из Гренландии, которые дрейфовали к западному побережью Исландии из-за внезапного изменения климата.

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Как заметил ведущий автор исследования Кристофер Спенсер, к миграции горных пород привел "ледоход".

"Айсберги, нагруженные обломками ледников, переносятся через океаны течениями", - добавил он.

В то же время соавтор исследования Том Гернон подчеркнул:

"То, что мы видим, является ярким примером того, насколько взаимосвязана климатическая система. Когда ледники растут, айсберги возрождаются, океанские течения смещаются, а ландшафты меняются".

Также в Live Science напомнили о рассказе византийского историка, который писал о "бессолнечном небе" как "предвестии большого ужаса" примерно в 536 году.

"Снижение температуры могло показаться незначительным, от 1,8 до 3,6°F (от -15 до -16 градусов Цельсия - УНИАН), но оно вызвало массовый голод и болезни: неурожаи, увеличение падежа скота и резкий рост цен на продукты питания", - цитирует The Jerusalem Post.

В издании подытожили, несмотря на то, что Римская империя была одной из крупнейших империй в истории, ее крах является достаточно противоречивым, ведь многие факторы способствовали ее окончательному падению.

"Исследователи из Королевского университета предполагают, что "малый ледниковый период" нанес удар, когда состояние Римской империи находилось в критической точке. Потрясающий набор внешних и внутренних вызовов дестабилизировал некогда "правителя западного мира", не дав ему возможности восстановиться", - добавили в материале.

Другие интересные открытия

Ранее исследователи выяснили, что 75 миллионов лет назад "ужасные крокодилы" питались динозаврами. Речь идет о дейнозухе, который бродил по рекам и эстуариям Северной Америки примерно 82-75 миллионов лет назад.

Также археологам удалось доказать, что гладиаторы сражались с дикими животными на аренах. Отмечается, что скелет мужчины, который умер в возрасте от 26 до 35 лет, имеет следы укусов на тазу от большой кошки, которая могла быть львом.

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