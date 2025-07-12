В Римской империи было около 1400 городов и множество мелких поселений. Руины некоторых из них до сих пор остаются неизведанными.

В период расцвета Римская империя занимала площадь около 5 млн кв км, простираясь с запада на восток от Португалии до Месопотамии и с севера на юг от Шотландии до Судана.

Подсчитано, что в Римской империи было около 1400 городов и множество мелких поселений, пишет Lonely Planet. Многие из них сохранились и стали туристическими достопримечательностями. Но при таком их количестве, некоторые остаются вне поля зрения. Поэтому издание сделало подборку недооцененных жемчужин Римской империи.

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1. Тимгад, Алжир

Улицы городов в Римской империи расходились в форме сетки от центрального форума, где располагались храмы и рынки. Наиболее ярко такое городское планирование проявилось именно в Тимгаде. Здесь руины города занимают огромную территорию, идеально разделенную на четыре больших квартала двумя древними дорогами, проходящими с севера на юг и с востока на запад, от которых ответвляются более мелкие улочки – всегда под прямым углом.

Тимгад с хорошо сохранившимися триумфальными арками, банями и амфитеатром является потрясающим примером идеального римского городского планирования.

Современный Тимгад – небольшой город. Общественный транспорт здесь развит слабо, хотя изредка ходят автобусы из города Батна, расположенного в 40 км. Если вы остановились в третьем по величине городе Алжира, Константине, то проще всего добраться до Тимгада на такси, поездка займет чуть больше 2 часов.

2. Сагалассос, Турция

Сагалассос возник как писидийский город за несколько столетий до Римской империи, но был поглощен ею в I веке до н. э. и стал важной региональной столицей в горах Турции.

Впечатляющие общественные здания возникли по всему Сагалассосу, включая нимфей Антонина Пия – великолепный декоративный фонтан с замысловатыми арками и нишами для статуй императоров и богов. Фонтан был отреставрирован, и сегодня захватывает дух, когда можно увидеть это чудо римской инженерии в действии: потоки воды низвергаются в большой бирюзовый бассейн.

Общественный транспорт в Сагалассосе не ходит, хотя можно доехать на долмуше (маршрутке) до Агласуна, небольшого городка у подножия холмов. Отсюда до места назначения нужно преодолеть 7-километровый подъем, или можно взять такси и доехать туда за 15 минут. Кроме того, до Сагалоссоса легко добраться на арендованном автомобиле, и это можно сделать за один день из Памуккале.

3. Эль-Джем, Тунис

Это один из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся амфитеатров времен Римской империи. Эль-Джем немного меньше римского Колизея, и туристов здесь гораздо меньше. Это делает его идеальным местом для тех, кто хочет исследовать обширные коридоры и арену, по которым когда-то проходили гладиаторы римской Северной Африки, а затем представить себя зрителем одного из самых популярных развлечений Рима.

4. Оранж, Франция

Драматические представления также пользовались огромной популярностью, и по всей империи существовали театры. Один из наиболее хорошо сохранившихся находится в Оранже. Театр, построенный в I веке н. э., вмещает до 7000 зрителей в 34 полукруглых рядах.

Сейчас театр открыт для посещения как туристическая достопримечательность, а также служит площадкой для концертов.

Постарайтесь попасть на концерт в театре; это лучший способ по-настоящему оценить его архитектурный проект, являющийся шедевром акустики.

5. Джераш, Иордания

В римскую эпоху Джераш был одним из 10 городов, входивших в состав Декаполиса – островка римской культуры на восточной окраине империи.

Сегодня Джераш – наиболее сохранившийся из городов Декаполиса. Его стоит посетить ради прекрасного овального форума – редкого и элегантного варианта площади, встречающегося в большинстве городов. От форума главная дорога города ведет на север: взгляните на брусчатку под ногами, и вы заметите колеи, оставленные колесами автомобилей, проезжавших по этой улице в прошлые века.

6. Булла Регия, Тунис

Жители этого города строили свои дома под землей, чтобы спастись от жары, и многие из этих подземных вилл прекрасно сохранились. Исследуя комнаты, вы получите представление о том, каково было жить в Римской империи, в виллах, украшенных великолепными мозаиками, банями и фонтанами.

Летом в Булле Регии очень жарко, поэтому сюда лучше ехать весной или осенью. Здесь очень приятно находиться в апреле, мае и сентябре.

7. Остия, Италия

Всего в 25 км от Рима находятся руины Остии. Там мало туристов и это означает, что вы можете исследовать древний город в спокойствии, особенно обращая внимание на бани. Уже само их количество (26 банных комплексов) указывает на то, что они играли важную роль в жизни общества. Здесь есть чем полюбоваться, но особенно выделяется чудесная мозаика в термах Нептуна.

Добраться до Остии из центра Рима легко: сядьте на поезд линии Рим-Лидо на станции Порта Сан Паоло и доедьте на поезде до остановки Остия Антика. Поездка занимает около 35 минут.

8. Дара, Турция

В Римской империи воду требовалось хранить, что привело к появлению цистерн – подземных резервуаров. На крайнем востоке Турции находятся малоизвестные цистерны Дара. Спуск в эти две огромные подземные камеры, поддерживаемые монументальными колоннами, может показаться жутким, но это идеальное место, чтобы оценить масштаб римской изобретательности. Более того, весь комплекс, скорее всего, будет в вашем распоряжениии вы также сможете осмотреть обширные некрополи, разбросанные по всему древнему городу.

9. Мост Алькантара, Испания

В Римской империи дорогам приделялось особое значение и необходимость в прямых маршрутах часто означала необходимость преодолевать долины или реки, и римские инженеры разработали эффективные способы проектирования мостов, которые строились на века.

Мост Алькантара в Испании - лишь один из примеров: огромный каменный мост высотой 45 м и длиной 182 м поддерживается огромными колоннами. Свидетельством римского мастерства является то, что этот мост был построен во II веке и используется до сих пор.

10. Стена Антонина, Шотландия

Это земляное сооружение, простирающееся между заливами Клайд и Форт, периодически усеянное крепостями для защиты империи от каледонцев с севера.

Стена Антонина была заброшена, но ее следы можно обнаружить до сих пор, иллюстрируя время, когда римляне оказались слишком растянутыми и вынужденными отступить.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что назван городок, в который можно попасть только пешком по мосту. Этот маленький городок прозвали "умирающим городом".

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