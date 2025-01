Зомби мы, конечно, не станем, но проблем это может принести.

В Калифорнии продолжаются масштабные пожары, уже уничтожившие целые районы в Лос-Анджелесе и вынудившие тысячи жителей покинуть свои дома. Наряду с этим возникли опасения, что дым от огня может служить перевозчиком опасных грибковых спор, способных распространяться на большие расстояния и повышать риск редких инфекций.

По словам доктора Мартина Хенигля из Медицинского университета Граца (его цитирует MailOnline), изменение климата и экстремальные погодные условия создают благоприятную среду для быстрого приспособления грибков к более высоким температурам. Это означает, что некоторые микроорганизмы могут теперь выживать и внутри человеческого организма, тогда как ранее человеческое тело считалось для них слишком "горячим":

"Вообще говоря, вероятность того, что грибки могут вызвать пандемию, безусловно, существует."

Хотя учёные подчёркивают, что реальный риск "грибкового зомби-апокалипсиса" в духе того, что было показано в играх и сериале "Последние из Нас", остаётся крайне низким, быстрые мутации грибков и рост их устойчивости к существующим противогрибковым средствам вызывают серьёзную тревогу в научном сообществе. Особенно уязвимыми оказываются люди с ослабленным иммунитетом, для которых вдыхание спор из воздуха, насыщенного дымом, может иметь тяжёлые последствия. Доктор Друммонд из университета Бирмингема подчёркивает, что некоторые виды грибков очень умело скрываются от иммунитета, поэтому некоторые болезни можно обнаружить, когда уже слишком поздно.

Не менее опасным специалисты считают кокцидиомикоз (известный как Valley Fever). Этот грибок обитает в почве засушливых регионов, и при неблагоприятных условиях, включая мощные пожары, его споры поднимаются в воздух и могут распространяться на большие расстояния.

По словам доктора Хенигля, случаи кокцидиомикоза в Калифорнии в последние годы растут угрожающими темпами, а тяжесть заболевания может варьироваться от лёгких простудоподобных симптомов до тяжёлых форм, затрагивающих лёгкие, мозг и другие органы. Особенно уязвимы для этой инфекции люди с ослабленным иммунитетом, поэтому специалисты призывают усилить контроль и мониторинг в районах, пострадавших от огненной стихии.

Специалисты отмечают, что в нынешней ситуации крайне важно развивать методы мониторинга состояния воздуха, улучшать системы предупреждения и усилить контроль за распространением грибковых заболеваний. Ведутся исследования, направленные на создание новых препаратов, способных справляться с меняющимися патогенами. Однако, пока пожары продолжают бушевать, а климат становится всё теплее, учёные не исключают, что подобная опасность будет возрастать..

Так могут ли грибки развиться так, чтобы воплотить в реальность апокалипсис из The Last of Us? До недавних пор считалось, что "зомби-грибы" могут заражать только муравьёв. Но в 2022 году в Национальном парке Йеллоустоун обнаружили волков, заражённых спорами Toxoplasma gondii. Гриб заставлял животных покидать свою стаю, либо же наоборот, действовать более агрессивно в кругу своих сородичей и в конце концов становиться лидером.

Впрочем Доктор Друммонд отмечает, что сейчас науке не известен такой грибок, что мог бы влиять на поведение человека так, как это делает кордицепс или Toxoplasma gondii. Эффект галлюциногенных грибов на первый взгляд похож на действие "зомби-грибов", но биохимия там абсолютно другая, подчёркивает Друммонд. Ну и самое главное, в нашем мире, в отличие от мира "Последних из нас", грибковые инфекции не переносятся воздушно-капельным путём от одного человека к другому, из-за чего сдерживать подобные болезни намного легче.

