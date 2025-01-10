Местный шериф говорит, что пострадавшие районы выглядят, как после атомной бомбежки.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе, унесли жизни уже десяти человек и уничтожили 10 тысяч зданий. Об этом сообщает Reuters.

Сухие ветры раздувают пламя с огромной скоростью. Один из пожаров удалось локализовать только на 6%, другие возгорания до сих пор не удается взять под контроль.

Пожар между Санта-Моникой и Малибу на западном фланге города и пожар Итон на востоке уже считаются самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Только эти два пожара уничтожили более 13, 7 гектаров земли, превратив целые кварталы в пепел.

Местный шериф говорит, что число жертв может увеличиться.

"Похоже, что на эти районы сбросили атомную бомбу. Я не ожидаю хороших новостей", - сказал он.

По данным агентства, всего в округе Лос-Анджелес вспыхнуло пять лесных пожаров. Сильный ветер, по прогнозу, продержится в регионе до полудня пятницы, 10 января.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе - что известно

В Лос-Анджелесе вспыхнуло несколько лесных пожаров. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и сухой погоды, которая держится в регионе уже долгое время.

Местные власти объявили эвакуацию. Огонь уже добрался до Голливуда и сжигает особняки знаменитостей. В списке таких звезд оказались светская львица Пэрис Хилтон, актеры Энтони Хопкинс, Адам Броди и другие. К счастью, никто из звезд не ранен, но их имущество уничтожено огнем.

Вас также могут заинтересовать новости: