HBO Max показал трейлер нового сезона сериала.

Сервис HBO Max показал новый трейлер второго сезона постапокалиптического драматического телесериала "Последние из нас", который был создан по мотивам одноименной видеоигры The Last of Us. Стало известно, когда зрителям ожидать продолжения истории о путешествии Джоэла и Элли.

Первый сезон картины, который вышел в 2023 году, получил немало положительных отзывов от критиков и возглавил кинорейтинги. Поэтому поклонники с нетерпением ждали продолжения сериала. Новая часть начнется после того, как Джоэл, которого сыграл актер Педро Паскаль, спас девушку Элли, в которую перевоплотилась Белла Рэмси, от смертельной процедуры. Она, как известно, могла вылечить инфекцию кордицепса.

Трейлер второго сезона начинается с появления в картине новой злодейки Эбби, которая идет по пустому коридору больницы. Ее сыграла Кейтлин Девер. Эбби является основным персонажем рядом с Элли, которая стремится отомстить Джоэлу за ложь. Во второй части, кроме Рамзи и Паскаля, к своим ролям также вернутся Габриэль Луна (Томми Миллер) и Рутина Уэсли (Мария).

События в новой части разворачиваются через пять лет после того, что мы видели в первом сезоне. Как указано в описании под видео, премьера "Последних из нас 2" состоится в апреле 2025 года.

"Джоэл и Элли конфликтуют друг с другом и сталкиваются с миром, еще более опасным и непредсказуемым, чем тот, что остался позади", - говорится в описании второго сезона.

Продолжение сериала выйдет спустя чуть более двух лет после первого, который завершился в марте 2023-го. "Последние из нас" получил восемь премий "Эмми" и был номинирован на "Золотой глобус". Кроме того, Паскаль был награжден SAG за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

