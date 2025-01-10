Чем старше человек становится, тем большее значение приобретает генетика, пишет издание.

Ученые считают, что продолжительность жизни примерно на 25% зависит от генов и на 75% - от окружающей среды и образа жизни. Однако, когда людям около 100 лет и больше, данное процентное соотношение меняется. Об этом заявил профессор медицины в Бостонском университете, доктор Томас Перлз, пишет The New York Times.

Исследования показывают, что возможность дожить до 80 или даже до 90 лет в значительной степени зависит от самого человека.

"Есть очень четкие доказательства того, что для населения в целом здоровый образ жизни действительно продлевает ее продолжительность", - отметила профессор медицины и генетики в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна София Милман.

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Опубликованное в прошлом году исследование, в котором анализировался образ жизни более 276 000 мужчин и женщин, показало, что следование 8 здоровым привычкам может добавить до 24 лет к жизни людей. Речь идет о таких привычках, как здоровое питание, регулярная физическая активность, хороший сон, управление стрессом, наличие крепких отношений, отказ от курения, наркотиков и алкоголя.

Вместе с тем, как отмечается в статье, чем старше человек становится, тем большее значение приобретает генетика.

"Действительно, исследования показали, что многие люди с исключительно большой продолжительностью жизни не следуют здоровым привычкам больше, чем среднестатистический американец. И все же они живут дольше и имеют более низкие показатели возрастных заболеваний, таких как болезни сердца и деменция", - пишет издание.

При этом акцентируется, что не существует одного гена, который обеспечивает защиту от всех стареющих и возрастных заболеваний, более вероятно, что их сотни.

Также, как акцентировал доктор Перлз, наличие правильного набора генов, влияющих на продолжительность жизни, "как выигрыш в лотерею".

А директор Института исследований старения при Медицинском колледже Альберта Эйнштейна, доктор Нир Барзилай посоветовал не принимать советы по здоровью от долгожителей - для них образ жизни, вероятно, не имел большого значения, как для остальных.

Напомним, ранее сообщалось, что самым старым человеком в мире стала 116-летняя монахиня-фанатка футбола.

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