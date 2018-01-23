Ученые расшифровали предпоследний свиток из пещер Кумрана возле Мертвого моря

Ученые Университета Хайфы в Израиле расшифровали одни из последних найденных частей свитков Мертвого моря, так называемых Кумранских рукописей. Ученые собирали один из двух оставшихся нерасшифрованными свитков из 60 фрагментов целый год. Размер некоторых фрагментов был меньше одного квадратного сантиметра, сообщает Би-би-си.

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Точный автор манускриптов неизвестен, однако ученые называют в качестве авторов секту ессеев, жившую в Иудейской пустыне. Из свитка ученые смогли узнать больше об их календаре. В рукописях также был обнаружен почерк второго рукописца, который предположительно исправлял ошибки за автором и вносил пояснения. Его заметки на полях помогли ученым собрать рукописи.

Поскольку значительную часть рукописей занимают библейские тексты (в основном, фрагменты книг Ветхого Завета), свитки называют старейшей сохранившейся копией Библии.

В манускриптах можно найти как библейские тексты, так и записи о бытовой жизни. Например, о праздниках членов секты, которые жили по 364-дневному календарю. У них существовали фестивали муки, вина и масла, которые можно соотнести с еврейским праздником Шавуот.

С 1947 года было найдено 900 фрагментов, выполненных древней иудейской сектой. Первые тексты нашли в пещерах Кумрана на побережье Мертвого моря. Находки датируются по меньшей мере IV веком до н.э. Рукописи писались в основном на пергаменте и папирусе на древнееврейском и арамейском языках.

Свитки Мертвого моря впервые нашли в Кумранских пещерах на побережье Мертвого моря в 1947 году. Первые рукописи нашел молодой бедуин-пастух, спустившийся в пещеру в поисках овцы.

Как сообщал УНИАН, в минувшем году археологи нашли утраченный римский город в Израиле.