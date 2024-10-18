Квантовые компьютеры значительно мощнее обычных, но проблемой была их прожорливость в плане энергии и охлаждения.

Исследователи из Тайваня заявили о создании самого маленького в мире однофотонного квантового компьютера. Как пишет Interesting Engineering, на брифинге для прессы ученые из Национального университета Цин Хуа продемонстрировали использование "алгоритма Шора" для разложения на простые множители на своем квантовом компьютере размером с небольшую коробку.

Отмечается, что исследователям удалось преодолеть значительные препятствия в развитии квантовых вычислений - высокие потребности в энергии и в низких температурах среды.

В отличие от обычных компьютеров, которые используют печатные платы для выполнения вычислений, квантовые вычисления используют фотоны для передачи данных и квантовую физику для их обработки. Бит, который может представлять только в виде 0 или 1, является наименьшей единицей информации в обычном компьютере. С другой стороны, квантовая суперпозиция позволяет квантовому биту, или кубиту, существовать как 0, так и 1 одновременно.

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Из-за этой характеристики квантовые компьютеры могут выполнять сложные операции в 100 миллионов раз быстрее, чем традиционные компьютеры, включая разложение на простые множители и поиск больших данных.

Новое изобретение, которое подробно описано в публикации журнала Physical Review Applied, показывает, как фотонный квантовый компьютер может иметь компактные размеры и функционировать без необходимости в массивных системах охлаждения, в отличие от ныне существующих квантовых компьютеров в ведущих исследовательских лабораториях.

Это открытие, по мнению исследователей, является большим прорывом в области квантовых технологий. Были также упомянуты потенциальные применения фотонных квантовых вычислений в ряде будущих областей, таких как безопасность данных, искусственный интеллект, медицинские исследования и оптимизация логистики.

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