В Китае создали квантовый компьютер, который в миллион раз быстрее суперкомпьютера Google

Zuchongzhi-3 состоит из 105 кубитов.

В Китае создали прототип квантового вычислителя, который обещает установить новый рекорд в квантовых вычисления. По словам создателей, он способен выполнять вычисления гораздо быстрее, чем это делает обычный суперкомпьютер, пишет IFLScience.

Отмечается, что Zuchongzhi-3 состоит из 105 кубитов. Китайские ученые рассказали, что этот квантовый вычислитель может за несколько минут выполнить квантовые вычисления, на которые второму по мощности суперкомпьютеру Frontier понадобилось бы почти 6 миллиардов лет.

В издании объяснили, что тест для квантовых вычеслителей называется Random Circuit Sampling (RCS). Во время этого испытания процессор генерирует случайные квантовые схемы и оценивает их результаты.

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"Чтобы оценить его возможности, команда выполнила на системе задачу выборки 32-слойной случайной цепи на 83 кбит. По сравнению с текущим оптимальным классическим алгоритмом, скорость вычислений превосходит скорость самого мощного суперкомпьютера в мире на 15 порядков. Кроме того, он превосходит последние результаты, опубликованные Google в октябре прошлого года, на 6 порядков, устанавливая самое сильное квантовое вычислительное преимущество в сверхпроводящей системе на сегодняшний день", - сказано в заявлении Университета науки и технологий Китая, которое было сделано после завершения исследования.

В издании подчеркнули, что если цифры подтвердятся, Zuchongzhi-3 окажется в 2 миллиона миллиардов раз быстрее в RCS, чем суперкомпьютер Frontier, и примерно в 1 миллион раз быстрее, чем Sycamore от Google.

Квантовые вычисления - другие новости

Ранее Microsoft создала прорывной квантовый чип, который может изменить будущее технологий. Эта разработка открывает путь к созданию квантовых компьютеров, способных решать задачи, с которыми не справляются самые мощные суперкомпьютеры.

Кроме того, техногигант Google заявил о прорыве в области квантовых вычислений. Он способен за пять минут выполнить задачу, на которую самому большому суперкомпьютеру в мире понадобилось бы 1025 лет.

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