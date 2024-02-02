Если вы не хотите, чтобы ваш питомец умер в относительно молодом возрасте, стоит внимательно подойти к выбору породы.

Все собаки попадают в рай. Но научные исследования показывают, что средний бульдог доберется туда на несколько лет раньше своего сверстника бордер-терьера.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, проанализировали продолжительность жизни почти 600 тысяч британских собак, представляющих более чем 150 пород. Оказалось, что средняя продолжительность жизни у представителей крупных пород и пород с уплощенной мордой короче, чем у более мелких собак и собак с удлиненной мордой. Самки также жили немного дольше самцов.

Исследователи отмечают, что из этой тенденции есть определенные исключения. Кроме того, результаты могут противоречить ситуации за пределами Великобритании, ведь собачьи генофонды в разных странах могут существенно отличаться.

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Исследователи обнаружили, что в целом средняя продолжительность жизни собаки составляет 12,5 лет. Но этот показатель может значительно отличаться у определенных пород. Например, ланкаширский хилер является главным долгожителем среди проанализированных пород - в среднем 15,4 года. Тогда как самый короткий век в среднем имеют кавказские овчарки – всего лишь 5,4 года.

Мелкие породы жили в среднем 12,7 лет, крупные – 11,9 лет. Отмечается, что похожая тенденция прослеживается и у других млекопитающих: более мелкие особи, как правило, живут дольше более крупных представителей того же вида.

Собаки с плоской мордой живут в среднем 11,2 года, в то время как породы со средней и длинной мордой имели среднюю продолжительность жизни 12,8 и 12,1 года.

Исследователи обнаружили, что эти две черты (размер тела и длина морды) могут усиливать эффект друг друга. То есть мелкие длинноносые породы, такие как миниатюрные таксы, живут в среднем 13,3 года — примерно на два с половиной года дольше, чем крупные коротконосые породы, такие как боксеры и бульмастифы, средняя продолжительность жизни которых составляет 10,7 года.

Авторы исследования отмечают, что они обнаружили только тенденции. А для выявления причин этих тенденций нужны отдельные исследования.

Другие интересные материалы о собаках

Как писал УНИАН, ученые выдвинули новую гипотезу, почему собаки виляют хвостом. По мнению ученых, здесь важную роль сыграл эволюционный отбор, который стимулировала склонность человека отдавать предпочтение тем собакам, которые активнее машут хвостом.

Также мы рассказывали об эффекте "дарвинизма", из-за которого собаки научились запоминать имена. Причем некоторые породы в этом значительно более продвинуты, чем другие.

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