Эти собачки прекрасно проживут без широких полей и охоты на лисиц.

Собаки и кошки - самые популярные домашние животные в Украине. И если держать котиков в квартире не так уж сложно, то с собаками это часто доставляет немало хлопот из-за их размера, громкого лая и в целом энергичного характера.

К счастью, есть породы собак, которые идеально подходят для проживания в квартире. Newsweek учел ряд факторов, чтобы составить топ-20 самых удобных для проживания в квартире собачьих пород. Список базируется на таких ключевых характеристиках как энергичность (для квартиры – чем собака спокойнее, тем лучше), агрессивность, способность к дрессировке и громкость голоса.

Басенджи , известная также как "не лающая собака". У него короткая тонкая шерсть, которая меньше линяет. Это гипоаллергенная порода. Басенджи имеют репутацию "безголосых" благодаря своим уникальным голосовым связкам. Бассет-хаунд . Это ласковые и добродушные собаки, которые могут поселиться в квартире. У них короткая шерсть, но они все равно умеренно линяют в течение года. Бигль . Социальные животные, которые хорошо ладят с людьми и с другими собаками. Однако бигли не любят оставаться дома одни. Так что лучше держать их парами. Бернский зенненхунд . Хотя это довольно крупные лохматые собачки, они могут прекрасно уживаться в квартире благодаря своей непринужденности и мягкому нраву. Бишон фризе . Дружелюбные, ласковые и игривые собаки, а их компактные размеры позволяют легко сжигать энергию в маленькой квартире. Эти озорные собаки любят веселиться со своими хозяевами. Китайский шарпей . У этих морщинистых собак короткая щетинистая шерсть, которая оставляет минимум следов в квартире. Они также очень тихие, поэтому вам не нужно беспокоиться о жалобах на шум от соседей. Китайские шарпеи также очень дружелюбны со своими хозяевами. Котон-де-тулеар . Это ласковые, жизнерадостные собаки, которые хорошо ладят со своими товарищами-людьми. Им нравится проводить время в квартире, и им не нужно много времени на свежем воздухе. Такса . Эти собаки любопытны и игривы, но достаточно малы, чтобы легко сжечь энергию, играя в помещении. Для владельцев квартир лучше всего подходят короткошерстные таксы, потому что их короткая шерсть будет меньше мешать дома. Финский лапхунд . Они известны своим мягким характером и могут составить хорошую компанию своим людям. Но проблемой будет их шерсть. Золотистый ретривер . Эти ретриверы, известные своей красивой золотой шерстью, ласковы, преданны и стремятся угодить своим хозяевам. Такое стремление делает их очень восприимчивыми к учебе, поэтому они могут быстро адаптироваться к квартирной жизни. Из золотистых ретриверов также получаются отличные семейные собаки благодаря их мягкому характеру и терпению к детям.

Вторую половину "двадцатки" наиболее подходящих для квартиры пород составили:

Видео дня

Итальянская борзая

Лабрадор-ретривер

Карликовый шнауцер

Ньюфаундленд

Коли длинношерстный

Сенбернар

Ши-цу

Короткошерстный коли

Валлийский корги

Уиппет

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