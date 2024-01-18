По мнению исследователей, на это могла повлиять склонность людей к ритмам.

Все знают, что собаки часто виляют хвостом. Однако мало кто задумывался, что это значит. Ученые решили узнать, означает ли это счастье питомца или он изящно манипулирует.

"Склонность к ритмам могла побудить человека к отбору заметного ритмического виляния хвостом у собак. Виляние хвостом могло быть одной из целей процесса одомашнивания, когда люди (не)сознательно выбирали собак, которые виляли хвостом чаще и, возможно, более ритмично. Мы называем это гипотезой "одомашненного ритмического покачивания", - отмечают ученые из Института психолингвистики Макса Планка и Туринского университета, которых цитирует То times.

В то время как волчата виляют редко, щенки учатся вилять рано и часто. Исследователи считают, что собаки виляют в знак подчинения, удовлетворения, просьбы, при знакомстве, а также "реагируя на еду, веера и полиэтиленовые пакеты". Среди самых популярных аргументов является то, что на самом деле нет смысла искать значение в вилении хвостом — это просто непреднамеренное следствие более значимых черт.

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В то же время когда-то в России ученый провел эксперимент по систематическому одомашниванию лисиц, отбирая самых ручных в каждом поколении. За этим последовали и другие собачьи черты, в том числе мягкие уши и виляющие хвосты.

"Изменения в поведении виляния хвостом, таким образом, могли возникнуть как побочный продукт отбора другой черты, такой как дружелюбие к людям", — указывают ученые.

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