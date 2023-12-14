Некоторые собаки демонстрируют талант в запоминании наименований и имен - такая способность доступна нескольким породам.

Ученые приблизились к разгадке, почему некоторые собаки могут не только казаться, но и на самом деле являться одареннее за других представителей своего вида.

Речь идет о способности животных запоминать имена и разнообразные названия, пишет Independent. Ученые заявили об уникальной группе собак (ее выделили как GWL), которая проявила незаурядную способность в этом таланте.

В частности, ее представители могут спонтанно изучить до 125 названий различных объектов во время игры со своими владельцами, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Animal Cognition.

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По словам ученых из Будапештского университета (ELTE), им впервые удалось задокументировать наличие соответствующего таланта среди живых существ, если не учитывать способности человека.

Был проведен масштабный эксперимент с участием респондентов 9 стран мира. Он длился 5 лет. Владельцам собак дали инструкцию: протестировать свое животное на способность запомнить названия во время игры с игрушками, снять это на видео и отправить команде ученых. По итогу, таким образом нашли 41 собаку для GWL группы.

Ранее о существовании таких животных распространялись разве что анекдоты со слухами, заявил автор исследования профессор Адам Миклош.

"Относительно большая выборка собак, задокументированная в этом исследовании, помогает нам выявить общие характеристики, которыми обладают эти собаки, это на шаг приближает нас к пониманию природы их уникальной способности", - указал он.

По словам исследователей, большую часть "уникальных" собак (56%) составила порода бордер-коли. Также талант проявили собаки довольно "гламурных" пород: померанские шпицы, пекинесы, корги, ши-тцу, пудели и несколько смешанных пород.

Интересно, что игровые сессии владельцев со своими собаками показали, что обычно животные спонтанно запоминали названия игрушек, без отдельных тренировок и принуждению выучить что-то.

По словам доктора Клаудии Фугацца, тесты на проверку присылали лишь тем владельцам собак, которые еще до экзамена говорили, что их любимцы, похоже, обладают талантом - знают все свои игрушки.

Также исследователи утверждают, что подавляющее большинство владельцев, участвовавших в опросе, не имели профессионального опыта в дрессировке собак. То есть уровень опыта владельцев в обращении с собаками и их дрессировке не влиял на способность животных выбирать правильные игрушки в тот момент, когда они слышали их имена.

"Когда мы проводили тест с собаками, среднее количество игрушек, известных собакам, составляло 29, но когда мы уже опубликовали результаты, оказалось, что более 50% собак уже расширили свой словарный запас на более чем 100 названий игрушек", - отмечается в исследовании.

Ученые назвали породы самых ласковых собак

Ранее ученые в очередном исследовании об изучении природы поведения животных заявили о 5 породах собак, которые отличаются особенно ласковым отношением к хозяину. Результаты анализа ученых опубликовали в научном издании iScience. Всего было изучено более 11 тысяч собак.

Оказалось, что среди списка есть бультерьеры - собаки, которые люди относят к одной из самых опасных пород в мире. Список других самых ласковых собак - смотри в материале.

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