Многих людей может заинтересовать вопрос, почему вода в озерах не впитывается в землю. Оказалось, что такой вопрос имеет научное объяснение, пишет IFLScience.
Как отмечают в издании, часть воды из озер все-таки просачивается в землю. Часто люди этого не замечают, ведь потерянная вода быстро пополняется, к примеру, дождем.
"Представьте, что кто-то держит в руках хороший кусок сланца, а вы подходите и выливаете на него немного воды. Эта вода не выйдет с другой стороны камня - она просто стечет с него. То же касается озер с каменистым дном: если дно озера каменистое, с очень небольшими промежутками между камнями, вода не сможет просочиться сквозь него", - объясняют в публикации.
Даже в случаях, когда есть промежутки, в озерах накапливается много осадка, а именно песка, ила и глины, что помогает заполнить эти промежутки.
"В течение очень долгого времени дно самого пруда эволюционирует и меняется. Материалы оседают, а мелкие частицы, или осадки, заполняют большие поры", - подчеркнула гидролог Вашингтонского государственного университета Джоан Ву.
В то же время вода может испаряться и другими способами, а именно путем испарения.
"В конце концов, вода будет испаряться как с верхней, так и с нижней части пруда", - добавила Ву.
Однако благодаря такому полезному биогеохимическому явлению, как круговорот воды, любая вода, теряемая из-за испарения, в теории должна пополняться за счет осадков.
"Теоретически - это ключевое слово в этом предложении. Исследование, опубликованное в мае прошлого года, показало, что более половины крупных озер мира (как естественных, так и искусственных) высыхают. По данным ученых, 56% этого сокращения связано с потреблением воды человеком и потеплением климата, которое увеличивает количество воды, теряемой из-за испарения", - отмечают в IFLScience.
Поэтому в издании добавляют, что хотя озера, вероятно, не высыхают с безрассудной скоростью, однако, учитывая, что около 2 млрд людей во всём мире живут возле озёр, стоит, скорее всего, следить за ними.
