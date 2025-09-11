Этот источник может обеспечить питьевой водой Нью-Йорк на протяжении веков.

Под солеными водами Атлантического океана ученые обнаружили огромные, неиспользованные водоносные горизонты, содержащие пресную воду, которая однажды может помочь утолить растущую жажду в мире, пишет AP News.

В статье говорится, что исследование проводилось международной командой на борту экспедиции 501 и базируется на подобном открытии, но сделанном несколько десятилетий назад.

В 1976 году ученые, которые проводили бурение у северо-восточного побережья США в поисках нефти и газа, наткнулись на пресную воду. Издание отмечает, что в то время эта находка вызвала больше вопросов, чем дала ответов.

Научное сообщество думало над тем, могут ли существовать большие резервуары пресной воды под дном океана. В 2025 году, как говорится в публикации, эта тайна превратилась в глобальное открытие.

Сообщается, что экспедиция 501, которая длилась с мая по июль текущего года, поставила себе цель исследовать это подводное сокровище. Они использовали платформу, которая обычно обслуживает нефтяные вышки. С ее помощью команда пробурлила скважину на глубине почти 400 метров под дном океана возле мыса Код.

Каково же было удивление ученых, отмечает издание, когда им удалось добыть тысячи литров пресной воды с уровнем солености всего одна часть на тысячу, что подобно некоторым наземным источникам пресной воды.

По предварительным оценкам, данный скрытый источник может обеспечить Нью-Йорк пресной водой в течение столетий. Указывается, что огромное водохранилище может стать решающим решением проблемы надвигающегося мирового водного кризиса.

Геофизик и участник миссии Брэндон Дуган отметил, что "это одно из последних мест на Земле, где можно было бы искать пресную воду".

Отмечается, что по мере роста населения Земли и исчерпания запасов пресной воды, использование этих подводных резервов может стать альтернативой истощению запасов поверхностных и подземных вод.

Также издание приводит прогноз ООН, который гласит, что к 2030 году мировой спрос на пресную воду превысит предложение на 40%. Согласно данным, города по всему миру уже сталкиваются с острой нехваткой воды.

Другие открытия ученых за последнее время

Ранее УНИАН сообщал, что на горном хребте Брукс на Аляске ручьи, которые когда-то были прозрачными, теперь по цвету напоминают чай. Указывается, что вода в них стала мутной, имеет металлический запах и способна окрашивать камни в оранжевый цвет. Более того, из-за этого местная рыба задыхается, насекомые погибают, и все это происходит с потрясающей скоростью. По мнению ученых, в этом виновато не промышленное воздействие, а таяние вечной мерзлоты.

Также мы писали, что немецкая исследовательская группа открыла новый метод производства ресурса с помощью солнца, который может быть использован как альтернатива ископаемым видам топлива. Они считают, что солнечный водород не только уменьшит зависимость местных исследовательских станций от ископаемого топлива, но и может стать основой для других отдалённых районов с похожим суровым климатом, как в Антарктиде. Министерство энергетики США подсчитало, что переход на возобновляемые источники энергии для обеспечения электроэнергией части станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе позволит сэкономить почти 57 миллионов долларов в течение 15 лет.

