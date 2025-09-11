От Антарктиды он оторвался в далеком 1986 году.

Вокруг Антарктиды плавает немало айсбергов. Некоторые миниатюрные, не больше автобуса, другие немного больше - размером с Крещатик. Но встречаются и настоящие великаны, на которых мог бы разместиться целый город, а то даже и небольшой регион. И такие гиганты могут существовать в океане десятилетиями, пока не растают.

Как пишет научный вестник Earth.com, один из крупнейших айсбергов, когда-либо зарегистрированных в истории, как раз в эти дни переживает финальный этап своего существования.

Айсберг A23a впервые был зарегистрирован аж в 1986 году. Тогда он откололся от шельфового ледника Фильхнер-Ренне в Антарктиде, но сразу сел на мель в море Ведделла и там сидел до 2020 года, пока не был подхвачен морскими течениями.

Видео дня

В начале 2025 года A23a приблизился к Южной Георгии, одному из отдаленных островов в южной Атлантике. Там айсберг ненадолго сел на мель, но затем в конце мая оторвался и возобновил движение на север.

Когда-то A23a имел площадь около 4 тысяч квадратных километров. Это примерно половина территории Черновицкой области Украины. Но сейчас айсберг заплыл так далеко от Антарктиды, что теплый воздух и теплая вода начали его разрушать. Последние данные, полученные со спутника Copernicus, свидетельствуют, что сейчас мегайсберг A23a уменьшился примерно до 1,8 тысячи квадратных километров.

"Он довольно быстро разрушается. Я бы сказал, что он уже почти исчез - он фактически тает под водой. Вода слишком теплая, чтобы она могла поддерживать температуру. Он постоянно тает... Через несколько недель его невозможно будет по-настоящему идентифицировать", - рассказал океанограф Британской антарктической службы Эндрю Мейерс.

Ученый отмечает, большинство айсбергов на самом деле не доплывают так далеко на север. Но A23a оказался достаточно большим, чтобы просуществовать дольше и преодолеть большее расстояние, чем другие.

Сейчас распад A23a происходит почти в режиме реального времени. Ежедневные спутниковые снимки фиксируют изменение его контуров и рои обломков, которые от него откалываются. Следить за состоянием айсберга можно на сайте NASA.

Другие интересные новости об Антарктиде

Как писал УНИАН, в Антарктиде посреди сплошного льда появилась загадочная "дыра" размером со Швейцарию. Сначала ученые были обеспокоены, но потом нашли объяснение.

Также мы рассказывали, что ученые нашли затерянные русла бывших рек, которые в доисторические времена протекали в Антарктиде.

Вас также могут заинтересовать новости: