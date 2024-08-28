Марсоход NASA начинает крутой подъем к краю кратера на планете.

Марсоход NASA Perseverance решает новую сложную задачу на Марсе. В течение последних 3,5 года шестиколесный марсоход блуждал по дну кратера. Уже во вторник он начал подниматься на вершину, пишет Associated Press.

Известно, что марсоход поднимется на 305 метров к краю кратера Джезеро, чтобы собрать образцы горных пород. Отмечается, что с момента посадки на Красную планету в 2021 году Perseverance собрал 22 образца керна со дна кратера, который когда-то был заполнен водой.

"Образцы марсохода могут помочь ученым восстановить картину того, как выглядел климат планеты миллиарды лет назад - и узнать, существовала ли там древняя марсианская жизнь. NASA изучает способы доставки образцов породы на Землю. По словам Стивена Ли из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии, коренные породы на краю кратера могут дать подсказки о том, как появились такие скалистые планеты, как Марс и Земля", - говорится в материале. Видео дня

Однако путь впереди не будет легким. Perseverance будет добавлять скалистую местность и склоны до 23 градусов во время многомесячного путешествия.

"Perseverance, безусловно, был настоящим солдатом", - подчеркнул Ли.

В издании добавили, что за время своего исследования марсоход прошел около 29 километров.

"Скала на вершине кратера, возможно, образовалась из бывших гидротермальных источников - мест, где нагретая вода и растворенные минералы извергались после циклического движения под поверхностью планеты. На Земле подобные места, как, например, в Йеллоустонском национальном парке, считаются колыбелью жизни", - объясняют в AP.

Исследование Марса - последние новости

Как писал УНИАН, на Марсе впервые нашли воду в жидком состоянии, которая находится на большой глубине под поверхностью. Известно, что ранее воду на Марсе уже находили - в виде льда и остатков пара в атмосфере, но не в жидком состоянии.

Также сообщалось, что ученые нашли новый революционный способ, как сделать Марс пригодным для жизни. В частности новое исследование предлагает распылять частицы инженерной пыли в марсианской атмосфере, чтобы разогреть ее и сделать пригодной для существования.

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