Мечта австралийского энтузиаста сбылась, когда он нашел новый вид пауков.

Увлечение Кейна Кристенсена является настоящим ужасом для арахнофоба (частный случай зоофобии, страх членистоногих, в основном паукообразных - УНИАН). В течение 20 лет он работал с очень опасными пауками в Австралийском парке рептилий, который находится в 80 км к северу от Сиднея. В то же время благодаря вниманию исследователя к этим существам, ученые смогли открыть два новых вида пауков, пишет The Guardian.

В этом парке Кристенсен начал работать волонтером в 2003 году, доя яд из клыков сиднейских воронкообразных пауков. Известно, что это учреждение принимает пожертвования восстановленных самцов пауков от людей, используя их яд для создания противоядия.

"Воронкообразные пауки для меня - это лишь вершина", - уверяет исследователь.

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В издании напомнили, что австралийские воронкообразные пауки - это семейство глянцевых темных паукообразных.

"Несколько видов содержат яд, который может нанести серьезный вред человеку; хотя это не самый ядовитый вид, считается, что сиднейский воронкообразный паук вызвал наибольшее количество смертей - зарегистрировано не менее 13 жертв", - говорится в материале.

В то же время Кристенсен заметил, что некоторые из сиднейских пауков-воронкообразных, которых привозили в парк, были намного больше других, а также имели выразительные различия во внешнем виде их половых луковиц.

Поэтому исследователь решил обратиться к ученым Австралийского музея и как оказалось, его догадка была правильной: "большие ребята", который привезли из Ньюкасла не были сиднейскими воронкообразными пауками, а совсем новым видом.

Поэтому на этой неделе воронкообразный паук из Ньюкасла был официально назван в честь Кристенсена, а именно Atrax christenseni. Также на той неделе Австралийский парк рептилий заявил о самом большом самце воронки, которого они когда-либо находили. Обычно самцы воронки имеют размер от 1 см до 5 см, однако этот паук стал рекордсменом, которого назвали Хемсворт в честь братьев-актеров. Существо имеет 9,2 см в размахе ног и было поймано вблизи Ньюкасла.

Относительно третьего вида, который назвали южным сиднейским воронкообразным пауком, пересекается в ареалах распространения с настоящим сиднейским воронкообразным пауком. Atrax montanus сначала описали как отдельный вид в 1914 году, однако позже такая классификация была изменена.

"Несмотря на то, что они почти идентичны морфологически, то, что изначально было описано под другим названием, является другим видом", - объяснил доктор Бруно Алвес Бузатто из Университета Флиндерса, соавтор статьи, которая переклассифицировала пауков.

Поэтому такое открытие доводит общее количество известных австралийских видов воронкообразных пауков до 38.

"Ньюкаслский воронкообразный паук - очень своеобразный паук с точки зрения его эволюционной истории", - добавил профессор Крис Хелген, директор Австралийского музейного научно-исследовательского института.

Последний раз он имел общего предка с сиднейским воронкообразным пауком 17 млн лет назад.

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