Запуск Tianzhou 2 был выполнен ракетоносителем Long March 7 со стартового комплекса Wenchang на острове Хайнань.

Китайский грузовой корабль Tianzhou 2 доставил на станцию ​​груз воды, продуктов, топлива и оборудования, необходимого для жизнедеятельности будущего экипажа.

Об этом сообщает SciNews.

Читайте такжеИлон Маск показал новый космический корабль: его готовят к запуску (фото)Груз был доставлен накануне запуска к станции корабля Shenzhou 12 с тремя тайконавтами на борту, который запланирован на 17 июня 2021

Запуск Tianzhou 2 был выполнен ракетоносителем Long March 7 со стартового комплекса Wenchang на острове Хайнань.

Через несколько часов грузовой корабль выполнил стыковку со станцией Tiangong.

В настоящее время станция состоит только из служебно-лабораторного базового модуля Tianhe.

Tianzhou

Tianzhou - это автоматический грузовой корабль тяжелого класса, который может доставить на низкую околоземную орбиту до 6,500 кг припасов. Это даже больше, чем способен привезти на МКС SpaceX Dragon 2 - 6,000 кг.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко