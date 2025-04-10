За одно жевание в слюну выделяется 200-250 микропластиков, говорят ученые.

Жевательная резинка, даже та, которая имеет пометку "натуральная", может выделять в слюну сотни, а то и тысячи частей микропластика. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, пишет FoxNews.

"Ежедневно мы используем пластик - бутылки, контейнеры, упаковки. Со временем он фрагментируется на микрочастицы, которых мы не видим невооруженным глазом. Это и есть микропластик", - пояснил доцент кафедры гражданской и экологической инженерии Санджай Моханти.

Отмечается, что исследователи проверили 10 брендов жвачки, представленных на рынке, - 5 синтетических и 5 натуральных. Их названия не разглашаются.

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Моханти объяснил, что резинка становится жевательной благодаря полимеру в своем составе, похожему на пластик. По словам ученого, в натуральной жвачке используется полимер растительного происхождения, который, по мнению большинства потребителей, безопаснее. Однако исследователи выяснили, что и в такой резинке есть микропластик.

"Мы изначально предполагали, что натуральная резинка не будет содержать пластика, но это оказалось ошибочным", - отметила аспирантка Лиза Лоу, которая тоже участвовала в исследовании.

В составе всех протестированных резинок были одинаковые полимеры: полиолефины, полиэтилентерефталат, полиакриламид и полистирен.

Участники исследования жевали по 7 кусков каждого бренда, по одному за раз. Каждый образец жевали по 4 минуты, после того брали на исследование слюну.

Результаты показали, что в среднем один грамм резинки содержал 100 микропластиков. За одно жевание в слюну выделялось 200-250 микропластиков.

Моханти объяснил, что пластик используют всего 50-70 лет, поэтому пока точно невозможно сказать, как он влияет на здоровье.

"Что делает микропластик - еще не установлено. Хотя уже доказано, что он накапливается в теле человека", - отметил ученый.

Впрочем, представитель Национальной ассоциации кондитеров в Вашингтоне пояснил, что безопасность пищевых продуктов является приоритетом №1 для кондитерских компаний, которые используют только ингредиенты, разрешенные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.

"Авторы этого небольшого пилотного исследования охотно признают в своем пресс-релизе, что нет причин для тревоги. Жевательная резинка безопасна, как это было последние 100 лет", - пояснил он.

Как сообщал ранее УНИАН, чай может быть полезнее простой воды. Дело в том, что при заваривании чай удаляет из воды примеси тяжелых металлов. Таковы результаты исследования Северо-Западного университета в Иллинойсе.

Отмечалось, что пакетик чая, заваренный в одной чашке воды в течение трех-пяти минут, может удалить около 15% свинца из этой воды. По словам исследователей, в процессе заваривания листья поглощают такие тяжелые металлы, как свинец и кадмий.

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