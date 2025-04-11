Эндемик Каспийского моря может не дожить до конца века.

Глобальное потепление, вызванное человеком, угрожает существованию одного из самых милых существ в мире. Природная среда, в которой живут эти существа, испытывает все более разрушительное влияние изменения климата, пишет Independent.

Каспийский тюлень - единственное морское млекопитающее, которое встречается в Каспийском море. Сейчас исследователи говорят, что уровень воды в крупнейшем в мире водоеме, не имеющем выхода к морю, снижается по мере повышения температуры.

В новом исследовании, которое публикует научный журнал Nature Communications Earth & Environment, ученые предупреждают об угрозе снижения уровня воды в этом море на 20 метров к 2100 году. Это в свою очередь будет иметь значительные последствия для биоразнообразия, особенно для прибрежной жизни, предупреждают исследователи.

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Кроме тюленей, в Каспийском море живут сотни видов рыб и беспозвоночных. Среди них шесть видов осетровых, и ожидается, что снижение уровня воды ограничит их доступ к нерестовым рекам. Для каспийских тюленей это также означает существенное сокращение ареала размножения, для чего им нужны широкие поля зимнего льда. Снижение уровня воды всего на 5 метров будет означать сокращение на 81% площади ледяных полей, сосредоточенных в северной части моря.

По оценкам, сегодня в Каспийском море живут от 75 000 до 270 000 тюленей. В начале 20 века их численность оценивалась в около одного миллиона. В 2008 году Международный союз охраны природы включил каспийского тюленя в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Каспийское море и так находится под угрозой загрязнения, чрезмерного вылова рыбы и инвазивных видов. А снижение уровня моря сделает недоступными все участки суши, где сейчас живут тюлени. Кроме того, в таком случае море отступит почти от всех участков, которые сегодня являются морскими заповедниками.

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