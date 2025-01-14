Такое событие произошло в августе 1831 года.

Почти 200 лет назад Солнце изменило цвет, в результате чего в течение двух лет была чрезвычайно холодная погода по всему миру. Долгое время ученые считали, что этот странный эффект произошел из-за извержения, однако они не могли точно определить, какой именно вулкан этому поспособствовал, пишет IFLScience.

Отмечается, что "таинственное извержение" привело к короткому резкому похолоданию, которое произошло между 1831 и 1833 годами, снизив среднюю температуру примерно на 1°C. Тогда немецкий композитор Феликс Мендельсон писал об этом во время путешествия через Альпы летом 1831 года:

"Пустынная погода, всю ночь и все утро снова шел дождь, холодно, как зимой, на ближайших холмах уже лежит глубокий снег".

Видео дня

Также в августе 1831 года со всего мира начали появляться сообщения о том, что Солнце стало "синим, фиолетовым и зеленым". Такое явление, скорее всего, произошло из-за вулканической пыли и газов, которые рассеивали солнечный свет необычным образом.

"Существовали предположения, что извержение произошло на вулкане Бабуян-Кларо на Филиппинах или на вулкане Фердинандеа вблизи Сицилии, но новые исследования выявили нового виновника. Ученые из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии собрали убедительные доказательства того, что извержение вулкана произошло из Заварицкой кальдеры на необитаемом острове Симушир, входящем в состав Курильских островов на Дальнем Востоке России, недалеко от Японии", - рассказали в материале.

Такой вывод они сделали с помощью геохимического анализа образцов керна льда, который выявил "идеальное совпадение отпечатков пальцев" пепельных отложений.

"Мы проанализировали химический состав льда с очень высоким временным разрешением. Это позволило нам точно определить время извержения до весны-лета 1831 года, подтвердить, что оно было очень взрывоопасным, а затем извлечь крошечные обломки пепла. Поиск совпадений занял много времени и потребовал широкого сотрудничества с коллегами из Японии и России, которые прислали нам образцы, собранные из этих отдаленных вулканов десятилетия назад", - отметил ведущий автор исследования из Школы наук о Земле и окружающей среде в Университете Сент-Эндрюса доктор Уилл Хатчисон.

По его словам, момент в лаборатории, когда ученые проанализировали два пепелища вместе, один из вулкана, а другой из ледникового ядра, "был настоящим моментом озарения".

"Я не мог поверить, что цифры совпадают. После этого я провел много времени, углубляясь в возраст и размер извержения на Курилах, чтобы по-настоящему убедить себя в том, что совпадение было настоящим", - сказал Хатчисон.

Исследователи считают, что если бы еще одно извержение, подобное 1831 году, произошло сегодня, то это вызвало бы довольно большое огорчение.

"Таких вулканов очень много, и это подчеркивает, насколько трудно будет предсказать, когда и где может произойти следующее извержение большой силы. Как ученые и как общество, мы должны подумать о том, как скоординировать международную реакцию, когда произойдет следующее крупное извержение, подобное тому, что произошло в 1831 году", - подытожил д-р Хатчисон.

Другие научные исследования

Также ранее ученые обнаружили, что доисторический лес "прятался" подо льдом в течение почти 6000 лет. Отмечается, что остатки были обнаружены примерно на 180 метров выше точки, где сегодня растут деревья, что указывает на то, что условия в регионе значительно изменились.

В то же время физик решил известный временной парадокс, который доказывает невозможность путешествий во времени. Ученый уверен, что его работа доказывает, что в гипотетической вселенной с замкнутыми времяподобными кривыми путешествие во времени не будет происходить в той форме, которая обычно изображается в научной фантастике.

Вас также могут заинтересовать новости: