В Германии нашли головной убор из оленьего черепа возрастом 7500 лет: о чем это свидетельствует

Он является самой впечатляющей находкой на этом месте.

Обнаруженный на археологическом участке в Германии головной убор из оленьего черепа свидетельствует о том, что охотники-собиратели каменного века делились священными предметами, орудиями труда и идеями с земледельческой общиной примерно 7500 лет назад. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что древняя земледельческая деревня недалеко от Эйльслебена, примерно в 100 километрах к востоку от Ганновера на севере Германии. Она была "своего рода форпостом" для первых земледельцев в Европе, рассказала первый автор исследования Лаура Дитрих, археолог из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге.

Место было обнаружено в 1970-х годах, и с тех пор там проводились масштабные раскопки. Недавний геомагнитный анализ показал, что оно занимало почти 8 гектаров и, возможно, было крупнейшим поселением в регионе в то время.

По словам Дитрих, жители деревни принадлежали к неолитической, или новокаменной, культуре LBK, которая мигрировала в Центральную Европу до 7500 лет назад из Эгейского региона и Анатолии.

"Самые ранние этапы древнего поселения относятся к первым поколениям этих неолитических земледельцев, и на этом месте до сих пор сохранились археологические свидетельства их характерных жилищ. Но здесь также много артефактов мезолита [среднего каменного века], что указывает на то, что жители деревни взаимодействовали с охотниками-собирателями, которые уже жили в этом регионе, - сказала Дитрих.

Передача технологий

Интересно, что головной убор изготовлен из черепа и рогов взрослой косули и, возможно, является самой впечатляющей находкой на этом месте. Однако, как сообщают исследователи в своей работе, опубликованной в журнале Antiquity, это явно мезолитический, а не неолитический артефакт.

Подобные головные уборы из оленьих черепов были найдены на мезолитических археологических памятниках, датируемых периодом до 11 000 лет назад, в том числе более 30 таких находок на участке Стар-Карр на севере Англии.

По мнению ученой, головной убор был частью "передачи технологий" между мезолитическими охотниками-собирателями и неолитическими жителями деревень.

Археологи также обнаружили на этом участке орудия труда, изготовленные из оленьих рогов и отщепов - материала, обычно не используемого народом поздней ленинской культуры. Однако, вероятно, неолитические жители деревень изготавливали орудия из рогов, копируя методы охотников-собирателей.

Дитрих отметила, что остатки вала и рва указывают на то, что деревня была укреплена от нападений, но неясно, кем именно.

"Это были парадоксальные отношения. Неолитические укрепления говорят: "Мы здесь живем", но в поселении много элементов мезолитических охотников-собирателей, что удивительно", - сказала она.

При чем сдесь древняя Европа

Важно, что генетические следы неолитических народов Эгейского моря и Анатолии, чьи потомки сформировали культуру ЛБК, до сих пор можно увидеть в геномах многих современных европейцев.

Два других основных генетических происхождения среди современных европейцев - это волна мезолитических охотников-собирателей, существовавшая около 14 000 лет назад; и более поздние ямные народы ("индоевропейцы") из Понтийско-Каспийской степи - кочевники бронзового века, которые разводили стада лошадей, крупного рогатого скота, овец и коз.

Ученые считают, что неолитические народы первыми принесли земледелие в Европу - важнейшую технологию, которую с энтузиазмом переняли как уже жившие там люди, так и те, кто пришел позже.

Однако, как они взаимодействовали с мезолитическими народами, уже населявшими эту территорию, пока неясно. Дитрих пояснила:

"Возможно, отношения между ранними земледельцами и охотниками-собирателями были очень сложными, и мы только начинаем их понимать".

По ее словам, предыдущие генетические исследования выявили очень мало свидетельств скрещивания между двумя древними группами.

"Но деревня недалеко от Эйльслебена, по-видимому, была местом обмена, не только материальными артефактами, но и символическими значениями", - добавила ученая.

