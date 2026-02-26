Пчелы сходят с ума от солнечных панелей: это может разрушить нашу природу всего за 4 года

У солнечных панелей есть "темная сторона", о которой до недавнего времени предпочитали молчать.

Человек и природа постоянно влияют на среду обитания друг друга. В США, где количество солнечных установок растет в геометрической прогрессии, у медоносных пчел и панелей сложились особые "отношения". Пчелам нет дела до электроэнергии, которую мы вырабатываем. Их привлекает тепло и укрытие, которое они находят за панелями – на первый взгляд, это идеальное место для роения и постройки ульев. Кажется, что в этом плохого?

Если пчелы "счастливы", а панели работают исправно, то в чем проблема? Однако если заглянуть глубже – туда, где действуют невидимые процессы – выясняется, что солнечные установки запускают опасный механизм, пишет EcoPortal. Экологические исследования показывают, что такое соседство не идет на пользу ни пчелам, ни экосистеме в целом.

Проблема - аномальное магнитное поле

Солнечные панели излучают электромагнитное поле (ЭМП), которое не является опасным или вредным для здоровья человека, животных или растений. Это неионизирующее излучение крайне низкого уровня, сравнимое с тем, что исходит от большинства бытовых приборов.

Видео дня

Исследования подтверждают, что эти поля не угрожают физическому здоровью пчел напрямую. Напротив, пчелы сами используют естественное магнитное поле Земли для навигации. В их телах есть специальный орган, который работает как крошечная встроенная стрелка биологического компаса. Но в мире, перенасыщенном техникой, ЭМП от солнечных панелей начинает влиять на поведение насекомых, даже не разрушая их организм физически.

Дезориентация и риск вымирания

Согласно недавним исследованиям, любое электромагнитное вмешательство может дезориентировать пчел. Искусственные ЭМП нарушают способность медоносов ориентироваться в пространстве. Это приводит к тому, что пчелы-фуражиры (сборщики нектара) теряются и не могут найти дорогу обратно в улей. В худшем случае колония просто погибает, так как оставшихся рабочих особей не хватает для выживания семьи.

Последствия могут быть катастрофическими, ведь пчелы – это важнейший винтик в механизме природы, необходимый для опыления растений. Ученые из Университета Талька в Чили обнаружили, что у пчел, подвергающихся воздействию электромагнитных полей, резко повышается температура тела – по сути, возникает физиологическая стрессовая реакция. Этот стресс значительно усложняет процессы опыления и навигации.

По некоторым оценкам, если пчелы вымрут, мировые экосистемы могут рухнуть всего за четыре года. Каждому владельцу солнечных батарей важно понимать свою роль в этом процессе и помнить о тех, кто опыляет наши сады.

Ранее УНИАН сообщал, что под Атлантикой ученые нашли запасы пресной воды, которой Нью-Йорку хватит на 800 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: