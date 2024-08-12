Мы часто пытаемся количественно оценить интенсивность звука в виде децибел, но звук под водой работает иначе, чем в воздухе.

Битва за то, какое животное громче всех, происходит в океане, и если вы когда-либо гуглили вопрос с его названием, вы, скорее всего, видели два разных ответа: кашалот и синий кит.

Хотя синий кит может быть самым большим, на самом деле награду за самый громкий звук получает кашалот - хотя ответ на вопрос о том, насколько он громкий, немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд, пишет IFLScience.

Чтобы объяснить, почему, нам придется погрузиться в физику звука.

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Подводная акустика

Мы часто пытаемся количественно оценить интенсивность звука в виде децибел, но звук под водой работает иначе, чем в воздухе - вода плотнее воздуха, и звук в ней распространяется быстрее, - что усложняет ситуацию.

"Децибел на самом деле не представляет собой единицу измерения, как ярд или метр, но вместо этого значение давления в децибелах выражает соотношение между измеренным давлением и опорным давлением. И чтобы все запутать, опорное давление в воздухе отличается от давления в воде", - объясняет Шарон Ньюкирк из Тихоокеанской морской экологической лаборатории NOAA.

Это означает, что, например, 100 децибел (дБ) в воде - это не то же самое, что 100 дБ в воздухе.

Чтобы сделать более точное сравнение децибел под водой с децибелами в воздухе, нам нужно вычесть несколько децибел из подводного значения. Хотя есть некоторые споры о том, как лучше это сделать, обычно рекомендуется вычесть 61,5 дБ - 25,5, чтобы учесть разницу в опорном давлении, и еще 36, чтобы учесть разницу в плотности и скорости звука между воздухом и водой.

Самые громкие звуки, издаваемые кашалотом - короткие щелкающие звуки - были зарегистрированы на уровне 236 децибел под водой. Преобразуйте это, и вы получите эквивалент 174,5 дБ в воздухе.

Во многих местах в Интернете вам скажут, что самые громкие звуки, издаваемые синим китом, составляют около 188 децибел, что без исследования поставило бы их выше кашалотов как самых громких животных.

Однако покопайтесь в академической литературе, и вы обнаружите, что, как и в случае с первоначальными измерениями кашалотов, это подводная цифра. Эквивалентная интенсивность звуков синего кита в воздухе доводит нас до 126,5 дБ, помещая морских гигантов обратно ниже кашалота - хотя есть громкий наземный обитатель, который находится между ними.

Громкие животные в океане и за его пределами

Более мелкие обитатели океана, такие как раки-щелкуны, включая названную в честь Pink Floyd, могут издавать звуки уровня рок-концерта, когда щелкают клешнями, в то время как рыба, которая едва больше горошины, может издавать звуки, такие же интенсивные, как проезжающий поезд метро.

Обезьяны-ревуны являются самыми громкими наземными животными и вторыми по громкости в целом; их гортанные крики могут достигать 140 дБ (воздух) и могут быть слышны на расстоянии до 5 километров.

140 дБ - это та же интенсивность, что и у взлетающего реактивного двигателя, и на 10 дБ выше порога, при котором звук становится болезненным для человеческого уха.

Другие рейтинги жывотных

Судя по самому продолжительному зарегистрированному погружению, титул животного, которое может задерживать дыхание под водой дольше всего, достается клюворылам Кювье.

В ходе 5-летнего исследования 23 представителей этого вида ученые зафиксировали, что одна особь ныряла – и, таким образом, задержала дыхание – на колоссальные 3 часа 42 минуты.

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