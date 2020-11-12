Гигантские корпорации собирают о вас информацию, о которой вы даже не подозревали.

Крупные компании часто говорят об анонимности в интернете и принимают меры по защите персональных данных пользователя. Однако на самом деле настоящей приватности в Сети не существует. Ваши сексуальные предпочтения, зарплата и политические предпочтения давно известны самым крупным в мире корпорациям. Часть сведений вы рассказываете им при регистрации и заполнении профиля, а другую часть они собирают и хранят сами - так позволяет пользовательское соглашение.

Зачем компаниям ваши личные данные

Доход соцсетей, мессенджеров и других бесплатных сайтов основывается на рекламе. Рекламодатели платят сайтам, чтобы показывать на них рекламу для пользователя. Каждая реклама имеет свою целевую аудиторию - к примеру, одиноких женщин 35 лет из столицы с детьми и постоянной работой. Чтобы реклама показывалась нужным пользователям, сайты предоставляют информацию о нас.

Таким образом сайты собирают цифровой портрет пользователя: его возраст, место жительства, место работы, увлечения, жизненная позиция, политические предпочтения, финансовые операции и даже сексуальные предпочтения. Все эти данные передаются рекламодателям, которые платят деньги за то, чтобы их реклама показывалась определенным людям и была им интересна.

Что знает о вас Google

Что знает обо мне Гугл / фото REUTERS

Корпорация Гугл владеет большим количеством сайтов и собирает с них самую разную информацию о вас. И делает это абсолютно легально - все это написано в пользовательских соглашениях. Гугл также владеет операционной системой Andriod для смартфонов. Так что всё, что знает о вас телефон, знает и Гугл.

Поисковые запросы

Гугл помнит все поисковые запросы, которые вы совершали с компьютера или телефона. Более того, он может узнать вас даже если вы очистили историю поиска или не вошли в свой аккаунт. Гугл узнает вас по модели устройства, местоположению, IP-адресу, часовому поясу, файлах на устройстве. По этим параметрам он подстраивает под вас поисковые запросы и показывает то, что вам может быть интересно. Историю запросов можно посмотреть здесь.

Перемещения и местоположения

Если у вас телефон на базе Android и вы ниче­го не меня­ли в настрой­ках, то Гугл записывает информацию о всех местах, которые вы когда-либо посещали с телефоном, и составляет вашу карту перемещений за каждый день. Гугл знает какие магазины вы чаще всего посещаете, в каком районе живете и куда чаще всего ездите отдыхать - и эту информацию он передает рекламодателям. Ваша история перемещение - тут.

Ваши приложения

Гугл собирает информацию о всех приложениях, которыми вы пользуетесь, если вы заходили в них через свой Гугл-аккаунт. Компания анализирует как часто вы пользуетесь определенными приложениями, в какое время суток и как долго. На основе этой информации он делает вывод о ваших увлечениях, привычках, режиме дня и т.д.

Рекламные предпочтения

В вашем аккаунте по умолчанию включена персонализация рекламы - чтобы рекламодатели могли показывать вам те товары, которые вы скорее всего купите. Отключить его, а также посмотреть на себя глазами рекламодателей можно здесь. Тут вы также можете узнать, сколько вам лет по мнению компании, какое у вас высшее образование, и состоите ли вы в отношениях.

Информация от YouTube

Компания анализирует все видео, которые вы смотрите, и сохраняет вашу историю поиска. Гугл сохраняет информацию по длительности просмотров, ключевым моментам видео, скорости воспроизведения, подпискам и ещё по десяткам параметров. Эти данные очень многое говорят о вас: ваши политические взгляды, отношение к браку, религиозные взгляды и интересные для вас товары. Всё это позволяет показывать вам нужную рекламодателям рекламу. Ваши данные от YouTube находятся тут.

А по этой ссылке вы можете скачать ваш полный цифровой профиль со всем данными, которые собрала о вас компания Гугл.

Что известно о вас Фейсбуку

Компания Фейсбук также очень интересуется вашими личными данными. Компания получает данные о каждой открытой вами странице, где есть кнопка «Поделиться на Фейсбуке» или «Мне нравится». Это значит, что Фейсбук знает всё о ваших предпочтениях, интересах, работе, друзьях, посещаемых местах и тайных увлечениях.

По вашим лайкам, просмотрам, комментариям Фейсбук решает, какие у вас взгляды и предпочтения, и каким компаниям вы можете быть интересны.

Фейсбук собирает много данных, но они глубоко спрятаны в системе и не так очевидны пользователю. По этой ссылке можно посмотреть информацию, которую соцсеть знает о вас. В архиве можно найти, что Фейсбук знает вашу адресную книгу, видит историю браузера и загрузки, видит что вы отправляете другим пользователям и записывает события из вашего календаря.

В разделе «Рекламодатели и компании» вы найдете информацию о компаниях, что загрузили в Фейсбук данные о вас и используют их в рекламе. Многие пользователи отмечают, что никогда не слышали о компаниях на этой странице, хотя им доступны телефоны и электронные почты пользователей.

По этой ссылке можно скачать весь архив данных, которые Фейсбук знает о вас. Компания действительно хранит всю информацию о вас, до которой можно дотянуться.

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Автор: Екатерина Пулатова