Исторические журналы тех лет описывали необычные оттенки на небе, включая Солнце, которое приобрело зеленоватый оттенок.

На отдаленном острове в северо-западной части Тихого океана находится вулкан, который почти два столетия назад повлиял на ход мировых событий, выбросив в атмосферу тучи пепла. Недавно ученые связали его с загадочным изменением погоды в начале 1800-х годов, когда люди наблюдали за зеленым оттенком Солнца, пишет Earth.

Вулкан Заварицкого расположен в пределах Курильских островов. Вулканолог из Университета Сент-Эндрюс Уильям Хатчисон сопоставил образцы ледяного керна, насыщенные серой, с химическим составом горных пород, обнаруженных на склонах этого вулкана, после чего пришел к удивительному открытию.

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликованы результаты исследования, в рамках которого ученые выяснили, что вулкан Заварицкого ответственен за резкое похолодание в 1831 году. Долгие годы исследователи не могли понять, взрыв какого вулкана привел к таким климатическим изменениям.

Видео дня

В издании отметили, что исторические журналы тех лет описывали необычные оттенки на небе, включая Солнце, которое приобрело зеленоватый оттенок. Во многих отчетах говорилось о резком падении температуры воздуха, что указывало на значительный выброс вулканического материала в воздух.

Ученые подозревали, что серные аэрозоли отражали солнечный свет, но определить точный источник извержения оказалось непросто.

По словам исследователей, ключ к разгадке появился, когда геологи изучили крошечные осколки минералов из ядер под мощными микроскопами. Тесты показали, что в этих частицах мало калия, что говорит об их составе, не похожем на многие известные вулканы Исландии или Аляски. Тогда исследователи впервые подумали о вулканах на Курильских островах.

В издании добавили, что дополнительный анализ показал, что эти осколки зеркально отражают свежие образцы со склонов кальдеры вулкана Заварицкого.

Исторические журналы тех лет также описывали летние бури и грады, которые испортили урожай сразу в нескольких странах мира. В некоторых регионах отмечалось раннее наступление холодов.

Кроме того, Уильям Хатчисон поделился, что и в наше время извержения вулканов могут влиять на мировой климат, распространяя сульфатные аэрозоли. Он привел в пример извержение Пинатубо на Филиппинах в 1991 году, которое понизило глобальную температуру на месяцы.

Другие исследования вулканов

Ранее ученые выяснили, что таяние льдов Антарктиды может пробудить скрытые вулканы. Исследователи провели 4000 компьютерных симуляций, чтобы изучить, как постепенная потеря льда влияет на магматические очаги, погребенные под ледяным щитом Антарктиды.

Кроме того, эволюционный биолог Скотт Трэверс рассказал о самом смертоносном вулкане на Земле. Извержение вулкана Тамбора привело к большому количество ужасных последствий для мира.

Вас также могут заинтересовать новости: