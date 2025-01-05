Извержение вулкана Тамбора привело к большому количество ужасных последствий для мира.

В апреле 1815 года вулкан Тамбора в Индонезии извергся с невиданной силой, выбросив в атмосферу пепел и серу. Это событие оказало огромное влияние на поворотные моменты в истории человечества.

Об этом рассказал американский биолог Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes.

Ученый поделился, что последствия извержения вулкана Тамбора погрузило мир в то, что сейчас известно как "Год без лета". 1816 год остается самым холодным годом с начала документирования погодных наблюдений.

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По словам биолога, извержения вулкана сильно повлияло на погодные условия в Европе. Например, в 1815 году состоялась битва при Ватерлоо, которая стала провалом для бывшего французского императора Наполеона I Бонапарта. Трэверс уверен, что это связано с тем, что лето в том году должно было быть сухим, но оказалось сезоном проливных дождей.

Также Трэверс напомнил о том, как извержение Тамборы повлияло на жизнь в китайской провинции Юньнань. Она славилась своими плодородными долинами и умеренным климатом, который идеально подходил для выращивания риса и других основных культур, но изменения климата привели к тому, что с 1815 по 1818 год в провинции был неурожай. Из-за этого жители Юньнаня страдали от голода.

Биолог подчеркнул, что тогда дожди затопили поля, а заморозки уничтожили урожай. Помимо этого цены на продукты питания взлетели до рекордных значений, а фермеры стали чаще выращивать опиум, так как он оказался более надежной товарной культурой.

Климатические аномалии, вызванные пеплом Тамборы, распространились дальше на Европу, где также случился неурожай, вызвавший голод по всему континенту, подчеркнул Трэверс. Дефицит зерна увеличил цены на продовольствие, а особенно от этого пострадали лошади, которые были жизненно важным ресурсом для сельского хозяйства, транспорта и торговли.

Вулканы - другие новости

Ранее ученые наконец нашли загадочный вулкан, который устроил климатическую аномалию 1831 года. Им оказался вулкан Заварицкий, расположенный на одном из островов Курильской гряды.

Кроме того, в декабре 2024 года на вулкане Сакурадзима в Японии начались взрывные извержения. Столб пепла и дыма от вулкана поднимался на тысячи метров в небо.

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