'Судный день': мужчина выжил во время извержения вулкана, совершив преступление

Заключенный находился в тесной камере местной тюрьмы и даже не догадывался, что именно это место спасет его от смерти.

В 1902 году на карибском острове Мартиника случилась одна из самых ужасных вулканических катастроф в истории, но ее пережил мужчина, чья жизнь в тот день изменилась навсегда. Людгер Сильбарис, заключенный за драку, выжил во время извержения вулкана Пеле благодаря невероятному стечению обстоятельств и своей изобретательности, пишет биолог Скотт Треверс для Forbes.

Сен-Пьер, столица Мартиники, был цветущим портовым городом с населением около 30 тысяч человек. Его жители считали, что расположение города у подножия горы Пеле является безопасным, несмотря на сигналы вулканической активности: облака пепла, серные дымы и горячие грязевые потоки.

Тем временем Людгер Сильбарис - рабочий с репутацией любителя драк - находился в тюрьме за участие в ссоре, которая переросла в использование мачете. Заключенный находился в тесной камере местной тюрьмы и даже не догадывался, что именно это место спасет его от смерти.

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8 мая 1902 года в 7:52 утра вулкан Пеле начал извержение. Пирокластическая волна - поток раскаленного газа, пепла и камней - обрушилась на Сен-Пьер со скоростью 420 миль в час. Температура превышала 1000°C, уничтожая все на своем пути. Город был стерт с лица земли менее чем за минуту, а почти все его жители погибли мгновенно.

Однако каменная камера Сильбариса спасла его жизнь. Толстые стены изолировали большую часть тепла, а полуподземное расположение уберегло его от прямого удара. Людгер действовал быстро: он смочил рубашку мочой и закрыл вентиляционную решетку, чтобы уменьшить воздействие горячего воздуха и токсичных газов.

Сильбарис провел три дня в своей камере, без еды и почти без света. Выжить ему удалось благодаря дождевой воде, которая просачивалась внутрь. Крики о помощи оставались неслышными, поскольку все вокруг погибли. Лишь 11 мая спасатели, осматривавшие руины города, обнаружили его. Обожженного, но живого, Людгера доставили на лечение.

Биолог объяснил, что выживание Сильбариса - это удивительный случай, учитывая смертоносную природу пирокластических потоков. Эти вулканические выбросы уничтожают все живое, ведь температура, превышающая 1000°C, мгновенно сжигает ткани, а токсичные газы разрушают легкие за один вдох.

Толстые стены его камеры, ее ориентация в сторону, противоположную вулкану, и быстрая реакция Сильбариса на опасность стали ключевыми факторами его спасения.

Жизнь после катастрофы

После трагедии Людгер получил прощение за свои преступления и стал известным как "человек, переживший судный день". Он путешествовал по миру с цирком Barnum & Bailey, рассказывая свою историю. Реплика его камеры была частью спектаклей, которые захватывали зрителей.

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