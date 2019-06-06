ФБР рассекретило "досье" на снежного человека

Материалы датированы 1976-1977 годами.

В США Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало документы, связанные с расследованием возможности существования снежного человека.

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Файл с документами расположен на сайте ведомства, передает Realist. Материалы датированы 1976-1977 годами. В 1976 году Питер Бирн, занимавший должность директора информационного центра, который занимался вопросом существования йети, запросил у ФБР лабораторный анализ образца из 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи».

Письмо Бирна было направлено после обнародованного в 1975 году доклада, в котором упоминались исследования лаборатории ФБР, проведенные «в связи с возможным существованием снежного человека».

Помощник директора отдела научно-технического обслуживания ФБР Джей Кохран направил Бирну ответное письмо, в котором сообщил, что образец направлен в лабораторию ФБР в Вашингтоне.

При этом он отметил, что ведомство в первую очередь проводит экспертизы в связи с уголовными расследованиями, но «в интересах научных исследований» сделало исключение.

«Образец проанализировали с помощью таких методов, как "микроскопия проходящего и падающего света", отмечает CNN. В результате этих исследований был сделан вывод о том, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых», - заявил Кохран по итогам анализа.

В 2007 году журналисты заявляли об обнаружении следов йети в районе Эвереста. В октябре 2011 года в Кемеровской области прошла международная конференция при участии ученых из США, Канады, Монголии, Швеции, Эстонии и Китая.

Как сообщал УНИАН, ранее ФБР рассекретило информацию о планах Гитлера скрыться.