В Индии военные обнаружили следы снежного человека (фото)
13:24, 30 апреля 2019Наука и IT
870 0
Следы от стоп имеют размер 81 на 38 см.
Cледы заметили возле базового лагеря Макалу / Фото: Twitter/ ADG PI - INDIAN ARMY
В Гималаях альпинистская экспедиционная группа армии Индии обнаружила следы снежного человека.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила индийская армия.
Сообщается о том, что 9 апреля группа заметила в горах следы от стопы неизвестного существа размером 32 на 15 дюймов (81 на 38 см).
Это случилось недалеко от базового лагеря Макалу. Отмечается, что следы йетти ранее видели в этой местности лишь один раз - в Национальном парке Макалу-Барун.
Фото: Twitter/ ADG PI - INDIAN ARMY
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter