В Индии военные обнаружили следы снежного человека (фото)

Следы от стоп имеют размер 81 на 38 см.

В Гималаях альпинистская экспедиционная группа армии Индии обнаружила следы снежного человека.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила индийская армия.

Сообщается о том, что 9 апреля группа заметила в горах следы от стопы неизвестного существа размером 32 на 15 дюймов (81 на 38 см).

Это случилось недалеко от базового лагеря Макалу. Отмечается, что следы йетти ранее видели в этой местности лишь один раз - в Национальном парке Макалу-Барун.