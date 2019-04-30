цей матеріал доступний українською

В Индии военные обнаружили следы снежного человека (фото)

13:24, 30 апреля 2019
Наука и IT
870 0
Cледы заметили возле базового лагеря Макалу / Фото: Twitter/ ADG PI - INDIAN ARMY‏

Об этом на своей странице в Twitter сообщила индийская армия.

Сообщается о том, что 9 апреля группа заметила в горах следы от стопы неизвестного существа размером 32 на 15 дюймов (81 на 38 см).

Это случилось недалеко от базового лагеря Макалу. Отмечается, что следы йетти ранее видели в этой местности лишь один раз - в Национальном парке Макалу-Барун.

Фото: Twitter/ ADG PI - INDIAN ARMY‏

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Индия