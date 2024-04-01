В последнем исследовании ученые описали известные на данный момент формы постоянной модификации тела эпохи викингов и обсудили возможные интерпретации.

Исследователи пролили потрясающий новый свет на необычную практику постоянной модификации тела в эпоху викингов, которая в некоторых случаях могла практиковаться как "обряд инициации".

Долгое время считалось, что татуировки были единственной формой постоянной модификации в Скандинавии в тот период, хотя конкретные археологические примеры этой практики еще не найдены, пишет Newsweek.

Но в последние годы исследователи задокументировали доказательства двух других форм модификации тела эпохи викингов: подпиленных зубов и искусственно деформированных черепов. Любопытно, что большинство этих примеров, включая все черепа, происходят со шведского острова Готланд в Балтийском море.

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Хотя обе формы модификации тела получили значительное внимание в других культурных контекстах, конкретные социальные последствия этих практик в обществе эпохи викингов не были всесторонне изучены. Именно эту проблему исследователи Маттиас Топлак и Лукас Керк из Музея викингов Хайтабу и Мюнстерского университета в Германии хотели изучить в своем последнем исследовании, опубликованном в журнале Current.

"Мы решили объединить усилия и провести тематическое исследование, чтобы посмотреть, сможем ли мы лучше понять, почему были выполнены эти модификации тела и что они могли сигнализировать в обществе Готланда эпохи викингов", - рассказали авторы.

В последнем исследовании ученые описали известные на данный момент формы постоянной модификации тела эпохи викингов и обсудили возможные интерпретации. Затем они рассмотрели, каким образом люди могут использовать свои тела для передачи определенных сообщений - например, о принадлежности к определенным социальным, религиозным или культурным группам.

"Современным примером может служить использование татуировок, чтобы сигнализировать о том, как кто-то хочет, чтобы его воспринимали: должны ли мои татуировки показывать всем, что я крутой парень, с которым не хочется связываться? Или в моих татуировках есть какой-то скрытый смысл, который только посвященные должны понимать, например, тюремные татуировки?" - сказали Топлак и Керк.

В ходе исследования ученые выявили две формы модификации тела в обществах эпохи викингов. Первая практика – это запиливание горизонтальных бороздок на зубах. Второй предполагает искусственное удлинение черепов.

"В археологическом контексте, по крайней мере, в эпоху викингов, мы в основном имеем дело с постоянными модификациями тела, которые каким-то образом изменили структуру костей (или зубов). Модификации тела, такие как татуировки, пирсинг, шрамирование, прическа практически невозможно реконструировать, даже если викинги и татуировки кажутся идеальным сочетанием - по крайней мере, согласно популярным изображениям", - говорят исследователи.

Первые известные в настоящее время случаи подпиливания зубов в Северной Европе можно отнести к последним десятилетиям перед эпохой викингов, и этот обычай, похоже, прекратился с поздней эпохой викингов. В ходе исследования ученые идентифицировали более 130 останков мужского пола, имеющих эту модификацию. С другой стороны, примеры деформации головы "редки": в Скандинавии эпохи викингов известно только три случая. Все эти останки датируются примерно одним и тем же временем, поздней эпохой викингов.

Исследователи предполагают, что опиливание зубов можно рассматривать как "обряд инициации" и тайный знак идентификации закрытой социальной группы мужчин.

"В зависимости от их концентрации в важных торговых центрах мы предполагаем, что эта (или эти) социальные группы могли быть закрытыми группами торговцев, похожими на более поздние гильдии. Их члены могли идентифицировать себя через опиливание зубов и, таким образом, могли получать коммерческие преимущества, защиту или другие привилегии. Эта теория также подразумевает, что более крупные организованные сообщества торговцев существовали уже в эпоху викингов, до появления формализованных гильдий", - сказали Топлак и Керк.

По мнению исследователей, деформации черепа, наблюдаемые у женских останков, "гораздо сложнее" объяснить. Но на основании имеющихся данных Топлак и Керк предполагают, что этот обычай не был частью культуры Готланда эпохи викингов, а пришел в этот регион из Юго-Восточной Европы.

"Мы не знаем, о чем изначально сигнализировала эта модификация тела", - сказали исследователи. "Возможно, это был знак социального статуса, красоты или определенной социальной группы. На Готланде эти сигналы нужно было расшифровать, поскольку мы предполагаем, что никто в Готланде эпохи викингов не знал, что означают эти формы головы".

По крайней мере, двое из этих трех человек были похоронены с большим количеством украшений, чем обычно можно увидеть в большинстве захоронений местных женщин.

"Несмотря на то, что эти женщины были явно отмечены как иностранки, они были интегрированы в местное сообщество", - говорят исследователи. "Мы предполагаем, что их экзотический внешний вид понимался как ссылка на обширные торговые сети, что было очень престижно в обществе, ориентированном на торговлю, каким был Готланд в эпоху викингов. И это подразумевает, что общество Готланда эпохи викингов было могут быть интегрированы очень открытые и экзотические влияния".

Новости археологии - детали

Ученые обнаружили доказательства наличия бактерий, вызывающих кариес и заболевания десен, в коренных зубах человека возрастом 4000 лет.

В останках зубов, обнаруженных в известняковой пещере в графстве Лимерик, Ирландия, исследователи обнаружили "беспрецедентное количество" ДНК Streptococcus mutans, типа бактерий во рту человека, ответственных за кариес.

Считается, что зубы принадлежали человеку периода бронзового века. Команда заявила, что обнаружила и другие типы микробов, вызывающих заболевания десен, в том числе Tannerella forsythia.

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