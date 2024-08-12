По словам ученых, трубопровод мог использоваться для транспортировки защищенной воды.

На юге Индии во время десятого этапа археологических раскопок на участке Килади в Тамилнаде, ученые нашли терракотовый трубопровод, который свидетельствует о существовании древней практики управления водными ресурсами, которая практиковалась людьми еще 2600 лет назад, пишет Arkeonews.

Древний город Килади является напоминанием о том, что наши предки имели в рукавах "хитроумные козыри", ведь тогда думали, что современная техника является вершиной человеческих достижений.

Во время раскопок было обнаружено закрытый канал, открытый сток и несколько небольших резервуаров, которые свидетельствуют об очень хорошо спланированной системе управления водными ресурсами.

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"Однако самой удивительной находкой является цилиндрический терракотовый трубопровод. Из этого древнего инженерного чуда видно, что люди Килади делали больше, чем просто собирали воду в глиняные горшки из реки", - говорится в материале.

Представители Департамента археологии штата Тамилнад рассказали, что трубопровод состоит из шести цилиндрических конструкций длиной около 36 см и шириной 18 см. Эти цилиндры тщательно собраны для того, чтобы сформировать единый непрерывный трубопровод длиной 174 сантиметра.

"Сейчас он полностью раскопан. Этот трубопровод продолжается до соседней траншеи. Он мог использоваться для транспортировки защищенной воды", - пояснил представитель департамента.

В издании добавили, что анализ различных артефактов с этого места свидетельствует о том, что уже в 7 веке до нашей эры тамильское общество имело процветающее промышленное поселение. Поэтому это довольно сильно смещает хронологию эпохи Сангама и происхождения тамильской письменности значительно дальше назад.

Также артефакты, которые были найдены в Киладе, говорят о том, что тамилы были знакомы с технологией обработки железа еще в 2172 году до нашей эры, то есть 4200 лет назад.

Археологические находки - последние новости

Ранее археологи нашли древнейший список покупок. Этот перечень был составлен 3500 лет назад. В частности этот документ перечисляет деревянные столы разных видов, стулья и табуреты, а также приводит имя покупателя и продавцов.

Также сообщалось, что в Турции нашли горшок с золотыми монетами, которым уже более 2 тысяч лет.

"Это находка наивысшей важности. Археологический контекст сокровища поможет нам уточнить хронологию чеканки ахеменидских золотых монет", - рассказал археолог из Оксфордского университета Эндрю Медоуз, который не участвовал в проекте.

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