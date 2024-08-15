Они были найдены в перуанском храме.

Археологи раскопали четыре человеческих останка, которым, как считается, более 3 тысяч лет. Они были обнаружены на участке бесплодной земли на севере Перу, где, скорее всего, находится церемониальный храм в честь богов древней местной культуры, пишет Reuters.

Отмечается, что останки были найдены между глиняными и каменными стенами вблизи долины в сухой прибрежной провинции Виру, что в южноамериканском регионе Ла-Либертад, где на протяжении тысячелетий существовало много крупных древних культур.

Археолог из Национального университета Трухильо в Перу Ферен Кастилло рассказал, что остаткам и стенам, возможно, от 3100 до 3800 лет.

Видео дня

"Это позволяет нам иметь четкое представление о культурной эволюции в этой местности. Это также показывает важность этого места. Люди в течение длительного времени хотели быть похороненными в храмах, потому что это очень священные места для них", - объяснил Кастилло.

В издании добавили, что Перу является богатым на археологические памятники разного возраста. Эта страна более 500 лет назад была домом для империи инков, которая доминировала на большой территории в южной части континента от южного Эквадора и Колумбии до центрального Чили перед тем, как туда пришли испанские конкистадоры.

"В прошлом месяце исследователи из Ла-Либертад объявили о находке скелетов 11 человек "высокого класса", датируемых 800-летней давностью. Они были найдены вблизи Чан-Чан, крупнейшей глиняной цитадели в Америке, построенной представителями культуры Чиму, чье господство охватывало значительную часть северного побережья Перу", - напомнили в материале.

Археологические находки - последние новости

Как писал УНИАН, в Помпеях археологи нашли останки мужчины и женщины, которые погибли, когда искали укрытие во время извержения вулкана Везувий в 79 году н. э.

"Женщина была найдена на кровати. С ней был небольшой тайник с сокровищами: золотыми, серебряными и бронзовыми монетами, а также некоторые драгоценности, включая пару золотых и жемчужных сережек", - рассказали археологи.

Также сообщалось, что в Индии археологи раскопали тысячелетний трубопровод, который свидетельствует о существовании древней практики управления водными ресурсами, которая практиковалась людьми еще 2600 лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: