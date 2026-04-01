Полторы тысячи лет не видел солнца: в Египте обнаружили город, скрытый метрами ила

Древний город Буто был заселен с перерывами с додинастической эпохи до появления ислама.

Дельта Нила скрывает множество археологических сокровищ. На протяжении тысячелетий река приносила сюда ил из верховьев, скрывая под ним заброшенные древние города. Современные технологии несколько упрощают поиск того, что лежит под несколькими метрами осадочных пород.

Как пишет DailyGalaxy, недавно ученые обнаружили большое подземное сооружение возрастом более 2,5 тысячи лет на территории археологического памятника Телль-эль-Фараин, который отождествляют с древним городом Буто. Исследователи предполагают, что речь идет о второстепенном храме или гробнице, хотя окончательное назначение объекта еще не установлено.

Находка стала возможной благодаря сочетанию современных технологий – спутниковых снимков и геофизических методов сканирования подземных слоев. В публикации отмечается, что этот подход позволил избежать хаотичных раскопок в сложном регионе, где работу затрудняют многовековые наслоения культур и регулярные наводнения.

Археологи объясняют, что Буто имеет чрезвычайно сложную историю заселения: город существовал на протяжении тысячелетий – от додинастического периода до раннеисламской эпохи. Из-за этого культурные слои накладываются друг на друга, что значительно затрудняет их исследование. К тому же почвы дельты часто насыщены водой, что делает традиционные раскопки малоэффективными.

Чтобы преодолеть эти трудности, команда из Кильского университета вместе с египетскими учеными использовала дистанционное зондирование и электрическую томографию. Сначала спутниковые снимки помогли выявить аномалии в структуре почвы, которые могли свидетельствовать о наличии скрытых объектов. Далее ученые применили метод электрического сопротивления, который позволяет создать трехмерную модель подземного пространства.

"Результаты этого исследования демонстрируют эффективность сочетания геофизических измерений и данных дистанционного зондирования, что дало очень точное представление об обнаружении погребенных поселений в сложном регионе", – говорится в научной работе, опубликованной в журнале Acta Geophysica.

Обнаруженное сооружение имеет размеры примерно 20 на 24 метра и залегает на глубине от 3 до 6 метров. Оно датируется периодом двадцать шестой династии Египта – так называемой Саитской эпохой, когда страна переживала восстановление стабильности после длительных потрясений.

Внутри объекта археологи нашли ряд предметов религиозного характера. Среди них – амулеты с изображениями богов Исиды, Гора, Беса и богини Ваджит, которая была тесно связана с Буто. Особое внимание привлек необычный амулет с гибридным существом, сочетающим черты павиана, сокола и карликового божества Патайкоса. Кроме того, был обнаружен скарабей из стеатита с именем фараона Тутмоса III, который, вероятно, использовался в качестве печати.

Как отмечают авторы исследования, найденные артефакты – в частности, жертвенная чаша, рельеф с богиней Хатхор и различные фигурки – свидетельствуют о культовом или символическом назначении сооружения, хотя его точная функция пока остается предметом дискуссий.

Особое внимание ученые уделили особенностям строительства. Они установили, что перед возведением сооружения территорию специально выровняли слоем песка, чтобы обеспечить устойчивость в нестабильных условиях дельты. Это свидетельствует о высоком уровне инженерного планирования. "Такие подготовительные работы, вероятно, были необходимы из-за склонности региона к затоплениям", – считают исследователи.

Также в публикации говорится о примерно 1500-летнем перерыве в заселении Буто. Ученые связывают это с изменениями русел в дельте Нила, которые сделали территорию менее пригодной для жизни. Когда люди вернулись, они начали осваивать новые участки к востоку от старого города. Там археологи обнаружили остатки небольших сооружений и печей, а также артефакты более поздних эпох – эллинистического и римского периодов.

