Муж Рианны получил огромную порцию хейта, его соцсети "завалило" негативными комментариями.

Известный рэпер A$AP Rocky возмутил сеть. Он похвастался украшением, которое сразу же напомнило пользователям о России. Муж Рианны "запостил" фото кулона в виде буквы "Z".

Мало того, что A$AP Rocky выпустил украшение с буквой, которой оккупанты обозначали технику и сделали ее символом полномасштабной войны в Украине, так он еще и изобразил ее тремя танками. Сеть сразу же начала свирепствовать.

Мужа Рианны обвинили в поддержке войны. Ему начали писать, что он сильно опозорился, ведь встал на сторону террористов, убийц и насильников. A$AP Rocky быстро пожалел о своем посте, а потому уже через несколько часов удалил скандальное фото.

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Впрочем, комментаторов это не остановило. Под всеми новыми постами артиста в Instagram каждую минуту появляются новые комментарии. Пользователи пишут, что A$AP Rocky должен извиниться перед украинцами. Рэперу советуют признать, что его поступок был максимально неуместным. Также комментаторы пишут:

"Что это такое? Z? А вы знаете о крупнейшей и смертоносной войне в Европе со времен Второй мировой войны? Это очень стыдно"

"Z - это русский символ. Символ терроризма и смерти, символ оккупации и тотальной лжи"

"У вас двое детей! Представьте, что российские солдаты делают с вашими детьми то, что делают с украинцами"

"Самое страшное, что может сделать рэпер. Желаю, чтобы вы и ваша семья пережили обычную жизнь украинцев, хотя бы на один час"

"Проверь свои штаны, чувак, там много д*рьма. Позор вам".

Сам A$AP Rocky никак не реагирует на критику. Он больше ничего не публикует и игнорирует все комментарии возмущенных пользователей.

Кто такой A$AP Rocky

Известному артисту 34 года. Раким Майерс (настоящее имя A$AP Rocky), считается одним из самых популярных рэперов сегодняшнего дня. С 2021 года артист состоит в отношениях с Рианной. В 2022 году певица родила от него своего первенца, сейчас она ждет второго ребенка.

A$AP Rocky уже попадал в скандал из-за войны в Украине. На одном из концертов рэпер отбросил флаг нашей страны, но собрал со сцены женское белье.

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